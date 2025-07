Snabblåneföretag nobbar nya bankregler

Lagen som började gälla den 1 juli innebär att konsumentkrediter numera endast får lämnas eller förmedlas av banker och kreditmarknadsföretag med tillstånd. Ändringen är till för att städa i djungeln av bolag som ger ut blancolån och för att minska överskuldsättningen i samhället.

Enligt Finansinspektionen har två aktörer blivit så kallade kreditmarknadsbolag i år: Brixo och Anyfin.

Framtida expansion

Anyfins affärsidé går ut på att ta över existerande krediter från privatpersoner med målet att sänka räntor. De ansökte om tillstånd i slutet av förra året och fick godkänt i juni.

“Det var ett beslut som vi hade fattat och tagit alldeles oavsett om den här nya lagändringen hade kommit in. För vår del är det framförallt för att möjliggöra ytterligare expansion. En sådan här licens gäller i hela EU”, säger Mikael Hussain, vd på Anyfin.

Den nya lagen berör ett sjuttiotal bolag, som nu blir tvungna att ansöka om banktillstånd – eller lägga ner. Ansökan görs till Finansinspektionen (FI) och innefattar bland annat en avgift på 1,5 miljoner kronor. Beslutet fattas inom sex månader.

En handfull bolag har lämnat tillbaka sina tillstånd i år. FI handlägger inte heller några ansökningar just nu, skriver myndigheten i ett mejl till TT.

Lendo: Planerar att ansöka

Mikaela Grännby, vd på Lendo, tycker också att regeringen har dragit det lite för långt när det gäller förmedlare.

“Men nu är beslutet fattat och det ämnar vi att respektera såklart.”

Lendo planerar att skicka in en ansökan under andra kvartalet nästa år. Övergångsperioden är nämligen till den sista juli 2026. Lendo har under många år uttryckt stöd för ökad reglering och skärpt tillsyn, betonar Grännby.

Effekten av nya lagen på längre sikt påverkar vilka och hur många aktörer som finns kvar på marknaden, menar hon.

“Jag tänker då särskilt på mindre bolag som kanske har svårt att göra den här omställningen, att uppfylla de ökade kraven som tillståndet innebär. Tröskeln att komma in som ny aktör på marknaden höjs också.”