Privata företag lockar skuldsatta med “gratis rådgivning”. Men istället för hjälp dimper det ner fakturor på tusentals kronor.
Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor
Mest läst i kategorin
Fem brutala knep för att bli rik före 30
Kan du bli rik före 30? En ung entreprenör menar att det kräver stenhårda uppoffringar – och listar de fem knep som tog honom dit. Vid 22 års ålder hade han redan byggt bolag värda hundratals miljoner kronor. Erfarenheten gav honom en tydlig slutsats: balans i livet leder inte till framgång om du vill bli …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre
Unga svenskar ser pensionsåldern flytta längre bort, samtidigt som höginkomsttagare inte längre känner sig rika på miljonlön. Veckan har också bjudit på chockras i resepriser, ilska över norska pensioner och nya svar på frågan: när räknas man egentligen som rik? Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka bakom oss. Här är några av veckans mest …
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden. Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag. Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. …
Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens.
Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp.
“Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken är att de skuldsätter sig ännu mer”, sa Björn Söderman, enhetschef på kommunens bo- och budgetenhet, till SVT.
Men fem år senare är problemet långt ifrån löst.
Läs även: Skuldsatta: Här är gruppen som sticker ut. Dagens PS
Läste det finstilta
Tim Eriksson behövde hjälp med sina skulder och hittade sajten Skuldrådgivning.se. Han trodde att det handlade om kostnadsfri rådgivning.
Han pratade i några minuter med företaget och bokade sedan in rådgivning. Men den blev aldrig av.
Kort därefter fick han en faktura på 3 500 kronor.
När han läste avtalet igen hittade han problemet i det finstilta: företaget debiterar 2 000 kronor i timmen.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
”Man tänker att det är någon som ska hjälpa en”
Tim Eriksson försökte bestrida fakturan men företaget stod fast. Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade företaget att inte kräva betalning av Tim, men sedan dess har ingenting hänt.
”Man tänker att det är någon som ska hjälpa en och inte att de ska lura en”, säger han till Råd & Rön.
Kommunen erbjuder gratis stöd
Alla kommuner i Sverige har skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning – utan kostnad. Marita Stureson, ordförande i Budget- och skuldrådgivarnas förening, reagerar starkt på utvecklingen:
”Skuldsatta har inte råd att dra på sig fler utgifter”, säger hon.
Enligt henne försöker företag som säljer skuldrådgivning tjäna pengar på en redan utsatt grupp.
Formellt sett handlar det dock inte om bedrägeri – företagen har sina villkor. Men kritiker menar att upplägget är starkt vilseledande, eftersom skuldsatta invaggas i tron att rådgivningen är gratis.
“Det är inte lurendrejeri, men nästintill”, konstaterar Stureson.
Dyra fakturor i stället för hjälp
Råd & Rön har också varit i kontakt med “Sara”, som även hon varit i kontakt med Skuldrådgivning.se i tron att det var en gratis tjänst.
“De har en proffsig hemsida”, konstaterar hon.
Det första samtalet kunde dock inte genomföras. Inte heller det andra blev av. Trots detta fick Sara, tre månader senare, hem en faktura på 12 000 kronor.
“De hävdade att förberedelserna inför vårt samtal hade tagit fem timmar”, säger Sara.
Tillslut fick Sara hem ett brev med en avbetalningsplan. Då var skulden uppe i 16 000 kronor.
“Det är katastrof, en bluff skulle jag vilja säga”.
Läs också: Svenskarna badar i skulder: Så blir du skuldfri snabbare. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Mäklarens uppmaning: “Man borde verkligen passa på att köpa nu”
Visningssäsongen drar igång på allvar och enligt mäklaren är det läge att köpa nu. Du bör dock inte göra bort dig på bostadsvisningen. Hösten innebär inte bara skolstart och jobb. Det är också startskottet för landets största visningshelger. Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling menar att läget är gynnsamt för köpare. “Nu är räntorna tillbaka på …
Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt
Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn. Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg Dicksonska Palatset …
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien
"Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien." Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare. Läs även: Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent – Dagens PS Swedbank tror på vändning Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har …
Företagens AI-blunder – missar skattefördelen
Inte ens ett av tio svenska företag använder AI-verktyget för att effektivisera sin skattehantering, enligt ny rapport från PwC. Det är sjunde året i rad som rapporten, Skattebarometern, genomförs och där svenska företag får ge sin syn på enskilda skatter och skattesystemet. I årets undersökning medverkar 300 svenska bolag och anmärkningsvärt är att nästan inga …
Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor
Privata företag lockar skuldsatta med “gratis rådgivning”. Men istället för hjälp dimper det ner fakturor på tusentals kronor.? Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens.? Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp.? “Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken …