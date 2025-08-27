Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor

Skuldsatta
Företag tjänar pengar på en redan utsatt grupp (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Privata företag lockar skuldsatta med “gratis rådgivning”. Men istället för hjälp dimper det ner fakturor på tusentals kronor. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens. 

Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp. 

“Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken är att de skuldsätter sig ännu mer”, sa Björn Söderman, enhetschef på kommunens bo- och budgetenhet, till SVT

Men fem år senare är problemet långt ifrån löst.

Läs även: Skuldsatta: Här är gruppen som sticker ut. Dagens PS

Läste det finstilta 

Tim Eriksson behövde hjälp med sina skulder och hittade sajten Skuldrådgivning.se. Han trodde att det handlade om kostnadsfri rådgivning. 

Han pratade i några minuter med företaget och bokade sedan in rådgivning. Men den blev aldrig av. 

Kort därefter fick han en faktura på 3 500 kronor.

ANNONS

När han läste avtalet igen hittade han problemet i det finstilta: företaget debiterar 2 000 kronor i timmen. 

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Man tänker att det är någon som ska hjälpa en”

Tim Eriksson försökte bestrida fakturan men företaget stod fast. Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade företaget att inte kräva betalning av Tim, men sedan dess har ingenting hänt. 

”Man tänker att det är någon som ska hjälpa en och inte att de ska lura en”, säger han till Råd & Rön.

Skuldsatta
Företaget debiterar 2 000 kronor i timmen (Foto: Janerik Henriksson /TT)

 Kommunen erbjuder gratis stöd

Alla kommuner i Sverige har skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning – utan kostnad. Marita Stureson, ordförande i Budget- och skuldrådgivarnas förening, reagerar starkt på utvecklingen:

”Skuldsatta har inte råd att dra på sig fler utgifter”, säger hon.

Enligt henne försöker företag som säljer skuldrådgivning tjäna pengar på en redan utsatt grupp.

ANNONS

Formellt sett handlar det dock inte om bedrägeri – företagen har sina villkor. Men kritiker menar att upplägget är starkt vilseledande, eftersom skuldsatta invaggas i tron att rådgivningen är gratis.

“Det är inte lurendrejeri, men nästintill”, konstaterar Stureson.

Dyra fakturor i stället för hjälp

Råd & Rön har också varit i kontakt med “Sara”, som även hon varit i kontakt med Skuldrådgivning.se i tron att det var en gratis tjänst. 

“De har en proffsig hemsida”, konstaterar hon. 

Det första samtalet kunde dock inte genomföras. Inte heller det andra blev av. Trots detta fick Sara, tre månader senare, hem en faktura på 12 000 kronor. 

“De hävdade att förberedelserna inför vårt samtal hade tagit fem timmar”, säger Sara. 

Tillslut fick Sara hem ett brev med en avbetalningsplan. Då var skulden uppe i 16 000 kronor. 

“Det är katastrof, en bluff skulle jag vilja säga”. 

ANNONS

Läs också: Svenskarna badar i skulder: Så blir du skuldfri snabbare. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BluffBlufföretagskulder
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS