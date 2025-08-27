Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor

Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens.

Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp.

“Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken är att de skuldsätter sig ännu mer”, sa Björn Söderman, enhetschef på kommunens bo- och budgetenhet, till SVT.

Men fem år senare är problemet långt ifrån löst.

Läste det finstilta

Tim Eriksson behövde hjälp med sina skulder och hittade sajten Skuldrådgivning.se. Han trodde att det handlade om kostnadsfri rådgivning.

Han pratade i några minuter med företaget och bokade sedan in rådgivning. Men den blev aldrig av.

Kort därefter fick han en faktura på 3 500 kronor.

När han läste avtalet igen hittade han problemet i det finstilta: företaget debiterar 2 000 kronor i timmen.