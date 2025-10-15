Finansinspektionen varnar nu för bedragare som arbetar via falska sms. Bedragarna utger sig för att komma just från FI.
Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig
Mest läst i kategorin
Myndigheten varnar unga: “Du kan förlora mycket pengar”
Allt fler unga tar ekonomiska beslut baserat på råd från profiler på TikTok, Instagram och YouTube. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm. På senare år har sociala medier blivit en plattform för bedragare. Senast i september kunde Dagens PS berätta om en kvinna som lockades in i en sluten chattgrupp på sociala medier och där förlorade …
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier
“Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam.” Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts. Läs även: Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar – …
Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare
Bedrägerier på nätet handlar inte längre bara om bankkort och pinkoder. Nu växer en ny trend fram: yrkeskapning. Bedrägeriformerna är många. AI-klonade röster, falska myndighetssamtal och avancerade identitetsstölder drabbar nu både privatpersoner och företag. Ett lite nyare, men växande, fenomen är ”career identity theft” – yrkeskapning. Karriär kapad i hemlighet Den amerikanska skribenten Jolissa Skow …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
En miljon svenskars uppgifter läckta – uppgifter sprids på Darknet
Över en miljon personuppgifter har läckt efter ett cyberangrepp. Aktören bakom angreppet vill ha en lösensumma, och sprider nu uppgifter på Darknet. I slutet av augusti utsattes systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID. Nu har uppgifterna …
Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch.
Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än på hela året innan.
FI konstaterade att bedragarna ofta tar kontakt via telefon, sociala medier eller mejl och att det är ett varningstecken om man blir kontaktad på något av dessa sätt.
”Seriösa företag kommer inte att ta kontakt med dig för att erbjuda en investering. Lägg på luren, eller blockera personen”, sade FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark då.
FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024. Dagens PS
Ny varning om sms
Nu är det dags för en ny varning från Finansinspektionen. Det handlar om bedragare som låtsas komma från Finansinspektionen och sms:ar konsumenter.
Textmeddelandena ser ut att komma från FI och i dem står, bland annat, att en utredning av finansiella uppgifter har inletts.
Finansinspektionen påpekar nu att man för det första aldrig kontaktar konsumenter på det sättet.
”Var alltid vaksam när du blir kontaktad om någonting du inte känner till. Klicka inte på länkar du får skickade till dig, och ring inte till nummer som du uppmanas att använda”, råder Moa Langemark.
”Bedragare hittar alltid nya sätt att lura konsumenter på pengar, och inte sällan används FI och andra myndigheter för att skapa en känsla av förtroende eller stress.”
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Rådet: Anmäl alltid
Rådet till den som fått eller trots sig ha fått ett bluff-sms och blivit misstänksam är att rapportera incidenten genom att vidarebefordra meddelandet till nummer 7726.
”På så sätt får Sveriges telekomoperatörer information om sms:et och dess innehåll, och kan förhindra att det skickas till fler personer”, skriver FI.
Man påpekar även att man alltid ska göra en polisanmälan om man misstänker sig ha blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri.
Finansinspektionen hänvisar även till sin varningslista där det finns varningar FI tidigare utfärdat mot aktörer som ägnar sig åt bedräglig verksamhet.
Byter namn snabbt
Listan har samtidigt ett begränsat värde, erkänner FI.
”Dock behöver konsumenter vara medvetna om att bedragare snabbt kan byta namn och kalla sig för någonting annat. Därför är det viktigt att även söka efter namnet i FI:s företagsregister, där man listar företag med tillstånd att verka i Sverige.
Internationellt finns Iosco, Internationella organisationen för värdepapperstillsyn. I sin databas, I-scan, har man varningar utfärdade av myndigheter över hela världen.
Varningen: Råden du inte ska lyssna på. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig
Finansinspektionen varnar nu för bedragare som arbetar via falska sms. Bedragarna utger sig för att komma just från FI. Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch. Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än …
LVMH rusar på Parisbörsen – vändpunkt för börsjätten?
Franska lyxkonglomeratet LVMH – Europas högst värderade bolag – stiger kraftigt på Parisbörsen under tisdagen efter att ha rapporterat sin första försäljningstillväxt på över ett år. Aktien rusar omkring 14 procent vilket enligt Reuters är bolagets största enskilda uppgång på nästan två år. Läs även: Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning – Dagens …
Partiledaren lämnar – partiet i chock
Under onsdagen mötte Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt pressen med ett oväntat besked – hon lämnar sitt uppdrag. Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt. Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS …
Nya regler för din kabinväska - EU-parlamentet trotsar Ryanair och Lufthansa
EU-parlamentet har tröttnat på flygbolagens avgiftscirkus. Nu vill man lagstifta om att alla resenärer ska få ta med en kabinväska på upp till sju kilo utan extra kostnad – och samtidigt höja kompensationen för försenade flyg. Flygbolagen, med Ryanair och Lufthansa i spetsen, rasar mot förslaget som de kallar ‘orealistiskt’. “Tre timmar betyder tre timmar” …
Supermaterialet som ska få stopp på potthål
Supermaterialet kan bli lösningen på vägar fulla av potthål, tror forskare. Grafenförstärkt asfalt testas nu i Storbritannien – med lovande resultat. Storbritannien har stora problem med potthål i sin asfalt. Enligt organisationen RAC rör det sig om miljoner gropar i vägen varje år i landet. Problemet finns förstås här i Sverige också, Svenska Dagbladet rapporterade …