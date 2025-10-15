Dagens PS
MISSA INTE:

Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Privatekonomi
Säkerhet

Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig

Varnar för falska sms från bedragare
Goda råd i mobilen? Förhoppningsvis. Men Finansinspektionen varnar nu bedragare som arbetar via falska sms och påstår sig representera inspektionen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Finansinspektionen varnar nu för bedragare som arbetar via falska sms. Bedragarna utger sig för att komma just från FI.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch.

Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än på hela året innan.

FI konstaterade att bedragarna ofta tar kontakt via telefon, sociala medier eller mejl och att det är ett varningstecken om man blir kontaktad på något av dessa sätt.

”Seriösa företag kommer inte att ta kontakt med dig för att erbjuda en investering. Lägg på luren, eller blockera personen”, sade FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark då.

FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024. Dagens PS

Ny varning om sms

Nu är det dags för en ny varning från Finansinspektionen. Det handlar om bedragare som låtsas komma från Finansinspektionen och sms:ar konsumenter.

Textmeddelandena ser ut att komma från FI och i dem står, bland annat, att en utredning av finansiella uppgifter har inletts.

Finansinspektionen påpekar nu att man för det första aldrig kontaktar konsumenter på det sättet.

ANNONS

”Var alltid vaksam när du blir kontaktad om någonting du inte känner till. Klicka inte på länkar du får skickade till dig, och ring inte till nummer som du uppmanas att använda”, råder Moa Langemark.

”Bedragare hittar alltid nya sätt att lura konsumenter på pengar, och inte sällan används FI och andra myndigheter för att skapa en känsla av förtroende eller stress.”

Insiderhandel? Nu undersöks SEB. Dagens PS

Moa Langemark och Finansinspektionen tvingas återigen varna för bedragare som arbetar via falska sms. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Rådet: Anmäl alltid

Rådet till den som fått eller trots sig ha fått ett bluff-sms och blivit misstänksam är att rapportera incidenten genom att vidarebefordra meddelandet till nummer 7726.

”På så sätt får Sveriges telekomoperatörer information om sms:et och dess innehåll, och kan förhindra att det skickas till fler personer”, skriver FI.

Man påpekar även att man alltid ska göra en polisanmälan om man misstänker sig ha blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri.

Finansinspektionen hänvisar även till sin varningslista där det finns varningar FI tidigare utfärdat mot aktörer som ägnar sig åt bedräglig verksamhet.

ANNONS

Byter namn snabbt

Listan har samtidigt ett begränsat värde, erkänner FI.

”Dock behöver konsumenter vara medvetna om att bedragare snabbt kan byta namn och kalla sig för någonting annat. Därför är det viktigt att även söka efter namnet i FI:s företagsregister, där man listar företag med tillstånd att verka i Sverige.

Internationellt finns Iosco, Internationella organisationen för värdepapperstillsyn. I sin databas, I-scan, har man varningar utfärdade av myndigheter över hela världen.

Varningen: Råden du inte ska lyssna på. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bedragareFinansinspektionen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS