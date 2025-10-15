Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig

Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch.

Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än på hela året innan.

FI konstaterade att bedragarna ofta tar kontakt via telefon, sociala medier eller mejl och att det är ett varningstecken om man blir kontaktad på något av dessa sätt.

”Seriösa företag kommer inte att ta kontakt med dig för att erbjuda en investering. Lägg på luren, eller blockera personen”, sade FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark då.

Ny varning om sms

Nu är det dags för en ny varning från Finansinspektionen. Det handlar om bedragare som låtsas komma från Finansinspektionen och sms:ar konsumenter.

Textmeddelandena ser ut att komma från FI och i dem står, bland annat, att en utredning av finansiella uppgifter har inletts.

Finansinspektionen påpekar nu att man för det första aldrig kontaktar konsumenter på det sättet.

”Var alltid vaksam när du blir kontaktad om någonting du inte känner till. Klicka inte på länkar du får skickade till dig, och ring inte till nummer som du uppmanas att använda”, råder Moa Langemark.

”Bedragare hittar alltid nya sätt att lura konsumenter på pengar, och inte sällan används FI och andra myndigheter för att skapa en känsla av förtroende eller stress.”

