Så sparar bostadsrättsföreningarna pengar på el

Enligt en ny rapport från Nils Holgersson-gruppen har elnätspriset höjts med drygt 5 procent över hela Sverige.

Därtill finns det flera fall med prisökningar på över 30 procent.

Skyhöga priser har dock fått vissa att börja tänka i nya banor.

Gemensam el

Närmare 3 000 bostadsrättsföreningar sparar nu pengar med Infometrics satsning “Gemensam el”.

När brf:en går över till Gemensam el slopas de privata elabonnemangen helt, både vad gäller nät och elleverans.

Föreningen köper istället in all el gemensamt via ett fastighetsabonnemang.

Det innebär att de boende inte längre behöver betala några fasta avgifter för elabonnemang, istället betalar de bara för sin rörliga förbrukning.

“En investering i Gemensam el betalar sig i allmänhet på kortare tid än två år. Gemensam el förbereder också för installation av andra mätslag, t ex vatten- och temperaturmätning, som ytterligare kan förbättra kalkylerna i brf:en. Det innebär även att föreningen förbereder sig för solceller”, säger Christian Richard, försäljningschef brf:er på Infometric, i ett pressmeddelande.