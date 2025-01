Prognos: De får inte mer pengar i plånboken 2025 

2025 ser lovande ut för många hushåll. Detta enligt Swedbank och Sparbankernas rapport Hushållens ekonomi 2025.

“De allra flesta ser ut att få en ökad köpkraft 2025. Inte minst hushåll med höga inkomster och stora bolån bör märka av ett tjockare lönekuvert och lägre ränteutgifter”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Dessa grupper väntas dra nytta av både lägre rörliga bolåneräntor, högre löner och ett gäng skattesänkningar.

4 000 kronor mer

Den genomsnittliga rörliga bolåneräntan väntas sjunka, från 4,2 procent under 2024, till omkring 3 procent under 2025, enligt rapporten. För många villaägare kan detta innebära över 4 000 kronor per månad i ökad köpkraft.

I genomsnitt väntas svenska hushåll få mellan 600 till 3 000 kronor mer varje månad.

