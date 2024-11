Skattkarta: Sju skattesänkningar och en höjd skatt efter nyår

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Noll kronor i ISK-skatt

Efter nyår införs ett fribelopp på 150 000 kronor på ditt Investeringssparkonto, ISK. Den som sparar i ISK eller Kapitalförsäkring behöver inte skatta alls för de första 150 000 kronorna. Det gynnar dig med ett snittsparande på 100 000 kronor med sänkt skatt på 1 090 kronor per år.

Har du istället en miljon på ISK-kontot får du faktiskt 3 221 kronor i sänkt skatt. Detta eftersom den ordinarie skatten på ISK sänktes på torsdagen. Det gör att du med miljonen slipper skatta på de första 150 000 kronorna, och dessutom får en skattesänkning på 0,20 procent på resten av beloppet.

Sänkt skatt på arbete

Det ska löna sig att arbeta, lyder arbetslinjen. Därför sänker regeringen skatten på förvärvsinkomster från och med årsskiftet.

Det sker genom att skattereduktionen höjs för personer med arbetsinkomster som överstiger ca 190 500 kronor per år. Förslaget innebär dock att alla med arbetsinkomster som överstiger ca 190 500 kronor per år ges en skattereduktion med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än i dag. I genomsnitt bör skattereduktionen öka med knappt 2 600 kronor per person och år för dem som berörs av förslaget, skriver pwc.

Sänkt marginalskatt för höginkomsttagare

Marginalskatten sänks från 55 till 52 procent. Detta genom att slopa avtrappningen i jobbskatteavdraget för dem med inkomster över cirka 65 000 kronor. Den genomsnittliga sänkningen av skattetrycket för höginkomsttagarna som berörs blir ungefär 10 100 kronor per år.

Höjd gräns för statlig skatt

Förra året höjdes inte gränsen för statlig inkomstskatt. Det gör att fler än någonsin nu betalar inkomstskatten. Det är ingen reform i formell mening, men gör skillnad för dem med högre inkomster som betalar mindre i statlig skatt när gränsen höjs.

Det skriver Skatteverket på sin hemsida.

Skiktgränsen höjs från nuvarande 598 500 kronor (49 875 kr/månad) till 625 800 kronor (52 150 kr/månad) för nästa år.

“Det ska löna sig att arbeta och utbilda sig i Sverige och därför räknar vi upp skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Det är en viktig del i att bygga ett rikare Sverige framöver”, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Avdrag för resor

Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från jobbet, från 11 000 till 13 000 kronor den 1 januari.

Pendlarna till och från Danmark

De som pendlar mellan Skåne och Danmark får ett nytt avtal som träder i kraft från den 1 januari. Det finns inget exakt belopp som man tjänar på avtalet, men du som pendlar får bland annat enklare att jobba på distans och reglerna från 2003 uppdateras för att underlätta skattemässigt för resande från båda hållen om sundet.

Liten bonus: Sänkt skatt för experter

Det här påverkar troligtvis inte dig som svensk. men en åttonde skattesänkning är faktiskt den så kallade expertskatten, som sänks efter nyår.

Nu sänks inkomstkravet för experter som hyrs in från utlandet till Sverige. Det gör att fler utländska experter kommer få betala lägre skatt i Sverige. Nuvarande gräns på två prisbasbelopp, 114 600 kronor per år, ersätts med en gräns på ett och ett halvt prisbasbelopp, 88 200 kronor från och med 1 januari.

Det meddelade regeringen i april i år.

“Förslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens och gynna svensk konkurrens­kraft”, skrev regeringen då.

Flera höjda skatter

Flera svenska skatter höjs faktiskt från och med 1 januari.

Här följer en lista på de skatter du ska se upp för.

Småföretagare

Du som anställer dig själv eller din första anställda får arbetsgivaravgiften sänkt. Idag medges nedsättning av arbetsgivaravgiften för den delen av lönen som understiger 25 000 kronor per månad. Beloppsgränsen höjs nu till 35 000 kronor i månaden.

Lägre skatt på konsumtion

Skatten på husbilar sänks, skatten på öl från mikrobryggerier sänks, bensinskatten sänks med 0,75 kronor per liter, och flygskatten slopas från den 1 juli.

Oväntat: Höjd skatt på fossilfri el

Regeringen fick kritik från elbranschen för att inte göra något åt den automatiska indexeringen av skatten på elkraftsfastigheter. Det gör att vattenkraft, vindkraft, solkraft och kärnkraft blir dyrare än någonsin skattemässigt. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

Subventionsgraden för installation av solceller sänks från 20 till 15 procent från den 1 juli.

