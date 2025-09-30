Revisorbyrån PWC och kapitalförvaltaren Oak Capital Group misskötte sina skyldigheter som revisorer under Allrahärvan, och det gick ut över svenska premiepensionssparare. Nu stämmer Pensionsmyndigheten revisorbyrån. På en kvarts miljard.
Pensionsmyndigheten stämmer revisor: Kvarts miljard för bluff-PPM
Revisorerna har misskött sig under Allraskandalen och Falcon Funds-skandalen, menar Pensionsmyndigheten. Det gjorde att svenska premiepensionärer gått miste om jättebelopp. Därför stämmer Pensionsmyndigheten nu PWC på 267 miljoner kronor, plus ränta.
Missköter sina skyldigheter
“Vi anser att revisorn inte har fullgjort sina skyldigheter som revisor för Oak Capital och det har skadat pensionssparare och pensionärer. Stämningen som nu lämnas in syftar till att de drabbade ska kunna få kompensation via våra krav”, säger Pensionsmyndighetens tf chefsjurist Martina Irving.
Stämningen lämnades in i dagarna till Stockholms tingsrätt, berättar hon i ett pressmeddelande.
Pensionsmyndigheten: Så plundrades din PPM
Oak Capital Group AB var en central aktör i den omfattande brottsplanen som gick ut över svenska pensionssparare, genom två warrantinköp, avhändes mer än 23,6 miljoner USD.
Man gjorde köpen för att dölja uttag, vilket i sig var brottsligt. Men PWC misskötte då sina skyldigheter som revisorer eftersom man borde ha märkt detta. Varningslamporna blinkade på Oak, där uttaget ur bolaget motsvarade mer än vad Oak omsatt någonsin. Men trots att det fanns tecken på obegripligt stor plundring av bolaget så slog inte revisorbyrån PWC larm.
Det är inte första gången som Pensionsmyndigheten slår ner mot bolag runt Allra, Oak och Falcon Funds. Så sent 2023 stämde Pensionsmyndigheten Wallenbergägda banken SEB på en halv miljard för att möjliggöra transaktionerna. Det rapporterade Affärsvärlden om då.
Pensionsmyndigheten: PWC har inte reagerat
“Trots allt detta har revisorn hos PWC inte reagerat och/eller utfört påkallade granskningsåtgärder av transaktionerna. Istället har revisorn avgivit rena revisionsberättelser och tillstyrkt utdelningar genom vilka brottsvinsterna kunde slussas vidare till gärningsmännen. Detta har lett till att nya uttag om 11,3 miljoner USD, till skada för pensionsspararna, kunde göras i samband med att warranterna såldes via Oak i december 2012”, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida.
PwC anser dock att skadeståndskravet ”saknar grund”, något som företaget framförde även i augusti 2022 när Pensionsmyndigheten skickade kravbrev.
Det meddelar nyhetssajten E55.
