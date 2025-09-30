Pensionsmyndigheten stämmer revisor: Kvarts miljard för bluff-PPM

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Pensionsmyndigheten: Så plundrades din PPM

Oak Capital Group AB var en central aktör i den omfattande brottsplanen som gick ut över svenska pensionssparare, genom två warrantinköp, avhändes mer än 23,6 miljoner USD.

Man gjorde köpen för att dölja uttag, vilket i sig var brottsligt. Men PWC misskötte då sina skyldigheter som revisorer eftersom man borde ha märkt detta. Varningslamporna blinkade på Oak, där uttaget ur bolaget motsvarade mer än vad Oak omsatt någonsin. Men trots att det fanns tecken på obegripligt stor plundring av bolaget så slog inte revisorbyrån PWC larm.

Det är inte första gången som Pensionsmyndigheten slår ner mot bolag runt Allra, Oak och Falcon Funds. Så sent 2023 stämde Pensionsmyndigheten Wallenbergägda banken SEB på en halv miljard för att möjliggöra transaktionerna. Det rapporterade Affärsvärlden om då.

Pensionsmyndigheten: PWC har inte reagerat

“Trots allt detta har revisorn hos PWC inte reagerat och/eller utfört påkallade granskningsåtgärder av transaktionerna. Istället har revisorn avgivit rena revisionsberättelser och tillstyrkt utdelningar genom vilka brottsvinsterna kunde slussas vidare till gärningsmännen. Detta har lett till att nya uttag om 11,3 miljoner USD, till skada för pensionsspararna, kunde göras i samband med att warranterna såldes via Oak i december 2012”, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida.

PwC anser dock att skadeståndskravet ”saknar grund”, något som företaget framförde även i augusti 2022 när Pensionsmyndigheten skickade kravbrev.

Det meddelar nyhetssajten E55.

