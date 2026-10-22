Länsförsäkringar Liv, Folksam och Skandia sänkte återbäringsräntan i fem traditionella sparformer den 1 maj 2025. Efter höjningarna sedan dess är alla räntorna minst lika höga som före sänkningen, och tre är högre, visar en genomgång som Dagens PS har gjort.
Återbäringsräntorna tillbaka – upp till 10 procent hos tre bolag
Dagens PS skrev om sänkningarna när de genomfördes. Störst var sänkningen i Länsförsäkringars Nya Trad, fyra procentenheter. Bolagen motiverade besluten med börsnedgången och oron på finansmarknaderna.
Genom återbäringsräntan delar bolagen ut avkastningen till spararna och fördelar den jämnare över tid. Räntan gäller före skatt och avgifter, och återbäringen är inte garanterad.
Folksam och Skandia över gamla nivån
Länsförsäkringar Liv sänkte Nya Trad från 10 till 6 procent och Gamla Trad från 9 till 6 procent, enligt bolagets pressmeddelande. Sedan 1 oktober i år är räntorna 10 respektive 9 procent, alltså tillbaka där de var före sänkningen.
Folksam sänkte samma dag i två bolag, Folksam Liv från 8 till 6 procent och Folksam Tjänstepension från 7 till 5 procent. I dag ligger räntan på 9 procent i båda bolagen. Folksam Liv höjde till nivån den 1 mars och Folksam Tjänstepension den 1 juli. Då kallade bolaget 9 procent för en ny rekordnivå.
Skandia sänkte från 6 till 5 procent. I år har bolaget höjt tre gånger, till 6 procent den 1 januari, till 7 procent den 1 juli och till 8 procent den 1 september.
Frans Lindelöw, koncernchef och vd för Skandia, angav börsnedgången som bidragande orsak när räntan sänktes. Han sa i april 2025 att:
Vi kan inte utesluta att marknadsläget förblir volatilt under resten av året.
När räntan höjdes till 8 procent i september igen så sa Lindelöw:
Trots ett fortsatt oförutsägbart omvärldsläge har de finansiella marknaderna utvecklats starkt.
Bakgrunden till uppgångarna
Länsförsäkringar motiverar höjningen med bolagets nyckeltal och avkastningen hittills i år, som till och med augusti var 7,1 procent i Nya Trad och 4,4 procent i Gamla Trad.
Enligt Folksam Tjänstepension har avkastningen varit mycket god, och Folksam Liv redovisar en totalavkastning på 6,3 procent per 31 augusti. Skandias livportfölj har avkastat 7,4 procent i år till och med september.
Uppgången kan exempelvis jämföras med slutet av mars år 2025, en månad före sänkningarna. Då låg avkastningen på minus 2,6 procent i Nya Trad och minus 0,33 procent hos Skandia.
Alectas förvalsportfölj Alecta Optimal Pension har vänt i år, från minus 3,0 procent efter första kvartalet till plus 8,0 procent efter tre kvartal.
Så mycket mer får en sparare per år med nya räntan
En sparare med 500 000 kronor i Folksam Tjänstepension får med 9 procent ungefär 20 000 kronor mer på ett år än med 5 procent, före skatt och avgifter, om räntan ligger kvar hela året.
Jakob Carlsson, vd för Länsförsäkringar Liv, sa den 30 september i samband med höjningen:
Det är glädjande att vi kan höja återbäringsräntan för 400 000 kunder i en tid som präglas av geopolitisk och marknadsmässig osäkerhet.
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