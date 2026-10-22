Återbäringsräntorna tillbaka – upp till 10 procent hos tre bolag

Genom återbäringsräntan delar bolagen ut avkastningen till spararna och fördelar den jämnare över tid. Räntan gäller före skatt och avgifter, och återbäringen är inte garanterad.

Folksam och Skandia över gamla nivån

Länsförsäkringar Liv sänkte Nya Trad från 10 till 6 procent och Gamla Trad från 9 till 6 procent, enligt bolagets pressmeddelande. Sedan 1 oktober i år är räntorna 10 respektive 9 procent, alltså tillbaka där de var före sänkningen.

Folksam sänkte samma dag i två bolag, Folksam Liv från 8 till 6 procent och Folksam Tjänstepension från 7 till 5 procent. I dag ligger räntan på 9 procent i båda bolagen. Folksam Liv höjde till nivån den 1 mars och Folksam Tjänstepension den 1 juli. Då kallade bolaget 9 procent för en ny rekordnivå.

Skandia sänkte från 6 till 5 procent. I år har bolaget höjt tre gånger, till 6 procent den 1 januari, till 7 procent den 1 juli och till 8 procent den 1 september.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd för Skandia, angav börsnedgången som bidragande orsak när räntan sänktes. Han sa i april 2025 att:

Vi kan inte utesluta att marknadsläget förblir volatilt under resten av året.

När räntan höjdes till 8 procent i september igen så sa Lindelöw:

Trots ett fortsatt oförutsägbart omvärldsläge har de finansiella marknaderna utvecklats starkt.