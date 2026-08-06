Hittills har svenska konsumenter varit vana vid att laxen i livsmedelsbutikerna till största del är odlad i Norge. I höst får norsk lax dock samsas med svenskodlad regnbåge i fiskdisken.
Omstridd svensk matfisk i butik i höst
I höst kan du att hitta svenskodlad regnbågslax i livsmedelsbutiker i Sverige.
Fiskodlare i landet satsar stort genom ett första avtal med livsmedelskedjan Ica, bekräftar båda parterna.
Men expansionen av svensk matfisk väcker hård kritik.
Hittills har svenska konsumenter varit vana vid att laxen i livsmedelsbutikerna till största del är odlad i Norge. I höst får norsk lax dock samsas med svenskodlad regnbåge i fiskdisken.
Det bekräftar Jussi Kosomaa, affärsdirektör för den finländska koncernen Nordic Trout, som driver ett tiotal matfiskodlingar Sverige.
Liksom lejonparten av svenskodlad regnbågslax har deras fisk hittills exporterats, i detta fall till Finland.
Mindre volymer
Genom ett första avtal med Ica ska fisken nu i stället ut i svenska livsmedelsbutiker.
Svensk marknad domineras oerhört av norsk lax. Nu kan vi ta en betydande del av marknaden, säger Jussi Kosomaa.
Ett skäl till att laxen i svenska butiker vanligtvis kommer från Norge är att matfiskodlare i Sverige ofta inte haft tillräckligt stora volymer för att garantera leveranser till butikskedjorna året om.
För att stärka landets livsmedelsberedskap har regeringen infört lagändringar som ska gynna svensk matfiskodling, vilket bland annat innebär att kravet för odlingstillstånd i sin nuvarande form försvinner.
Edvin Nestor, kategoriområdeschef på Ica Sverige, bekräftar i ett mejlsvar till TT att Ica-butiker från och med i höst kommer att kunna köpa in produkterna och göra dem tillgängliga för kunderna. Satsningen ”ligger väl i linje med kedjans arbete för att främja ASC-certifierade produkter som produceras i Sverige”, uppger han.
Fiskfoder och rymningar
Någon som inte välkomnar en sådan expansion är Inger Melander, havs- och fiskexpert vid Världsnaturfonden (WWF).
Att detta bolag stoltserar med flera ASC-certifierade odlingar i Sverige (ett certifieringsprogram för ansvarsfullt havsbruk) räcker inte, menar hon.
Enligt oss är ASC-kraven för låga. Fiskfodret vid matfiskodlingar i både Sverige och Norge innehåller fisk från det vilda beståndet i havet och bidrar till utfiskningen i våra hav. I WWF:s konsumentguide Fiskguiden lyser varningsljuset gult för samtliga odlingar för röding eller regnbåge i Sverige, bland annat på grund av fiskfodret och rymningar. Tidigare i sommar rymde också sex ton regnbåge från en av Nordic Trouts odlingar i Siljan.
Ur beredskapsperspektiv, är det bättre med svenskodlad regnbågslax än norsk?
Nej. Ett svenskt fel är inte bättre än ett norskt, säger Inger Melander.
I juli i år började en ny fiskelagstiftning att gälla. Den innebär bland annat att kravet på odlingstillstånd i nuvarande form försvinner.
Många vattenbruk omfattas därmed inte längre av de detaljerade djurskyddskraven i Jordbruksverkets föreskrifter om odling av fisk. Alla som håller fiskar i vattenbruk omfattas dock ännu av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.
Det vanligaste sättet att odla matfisk är i stora eller mindre nätkassar i en sjö eller vid en kust. Fiskodling i kassar och hav kan leda till övergödning av vattnet.
I Sverige odlas omkring 10 000 ton fisk årligen, i ett 40-tal odlingar.
De vanligaste odlade arterna är regnbåge, öring och röding.
Över 90 procent av den odlade fisk som äts i Sverige är importerad och en stor del kommer från Norge.
Källor: Jordbruksverket, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Matfiskodlarna och Världsnaturfonden WWF.