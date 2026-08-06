Omstridd svensk matfisk i butik i höst

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Men expansionen av svensk matfisk väcker hård kritik.

Hittills har svenska konsumenter varit vana vid att laxen i livsmedelsbutikerna till största del är odlad i Norge. I höst får norsk lax dock samsas med svenskodlad regnbåge i fiskdisken.

Det bekräftar Jussi Kosomaa, affärsdirektör för den finländska koncernen Nordic Trout, som driver ett tiotal matfiskodlingar Sverige.

Liksom lejonparten av svenskodlad regnbågslax har deras fisk hittills exporterats, i detta fall till Finland.

Mindre volymer

Genom ett första avtal med Ica ska fisken nu i stället ut i svenska livsmedelsbutiker.

Svensk marknad domineras oerhört av norsk lax. Nu kan vi ta en betydande del av marknaden, säger Jussi Kosomaa.

Ett skäl till att laxen i svenska butiker vanligtvis kommer från Norge är att matfiskodlare i Sverige ofta inte haft tillräckligt stora volymer för att garantera leveranser till butikskedjorna året om.

För att stärka landets livsmedelsberedskap har regeringen infört lagändringar som ska gynna svensk matfiskodling, vilket bland annat innebär att kravet för odlingstillstånd i sin nuvarande form försvinner.

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Edvin Nestor, kategoriområdeschef på Ica Sverige, bekräftar i ett mejlsvar till TT att Ica-butiker från och med i höst kommer att kunna köpa in produkterna och göra dem tillgängliga för kunderna. Satsningen ”ligger väl i linje med kedjans arbete för att främja ASC-certifierade produkter som produceras i Sverige”, uppger han.