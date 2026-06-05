I april infördes de nya bolånereglerna som sänker kravet på kontantinsats. Det innebär att fler bostadsköpare kan gå in med högre belåning än tidigare. Men det verkar också ha lett till en svalnande renoveringslust.
Nya trenden: Därför vill färre svenskar renovera
I samband med att bolånetaket höjdes den 1 april sänktes också taket för tilläggskrediter – alltså när du vill utöka ett befintligt bolån för exempelvis renovering. Där gick gränsen ned, från 85 procent till 80 procent av bostadens värde.
Redan innan förändringarna trädde i kraft trodde en majoritet av Sveriges mäklare – 59 procent – att färre svenskar skulle ha möjlighet att renovera sina bostäder.
Nu kommer siffrorna som ger mäklarna vatten på kvarnen.
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Färre svenskar tänker renovera
Enligt en ny undersökning från Hemnet har andelen bostadsköpare som planerar att renovera sin nya bostad under de första 12 månaderna efter tillträdet minskat från 34 procent till 27 procent.
Parallellt har andelen som inte planerar att renovera ökat från 32 till 38 procent.
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Fler väljer bort större renoveringar
Bland dem som ändå planerar att renovera verkar valet allt oftare falla på enklare åtgärder. Tapetsering och målning toppar listan, med 43 procent.
Men de större projekten tappar. Andelen som planerar att renovera köket har minskat med 4 procentenheter, medan badrumsrenoveringarna har minskat med 6 procentenheter.
”Svårare att finansiera”
För bostadsmarknaden kan det innebära en ny skiljelinje. Bostäder i gott skick kan bli mer attraktiva medan objekt med renoveringsbehov riskerar att väljas bort.
”De nya reglerna påverkar bostadsköparna i två riktningar samtidigt. Det sänkta kontantinsatskravet gör att fler kan köpa med högre belåning, men begränsningen av tilläggslån gör det svårare att finansiera större renoveringar med bolån efter köpet”, konstaterar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet. Han tillägger:
”Det kan bidra till att fler söker bostäder utan större renoveringsbehov, och att renoveringsobjekt relativt sett blir mindre attraktiva jämfört med färdigrenoverade bostäder”.