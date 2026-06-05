Nya trenden: Därför vill färre svenskar renovera 

Redan innan förändringarna trädde i kraft trodde en majoritet av Sveriges mäklare – 59 procent – att färre svenskar skulle ha möjlighet att renovera sina bostäder.

Nu kommer siffrorna som ger mäklarna vatten på kvarnen.

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Färre svenskar tänker renovera

Enligt en ny undersökning från Hemnet har andelen bostadsköpare som planerar att renovera sin nya bostad under de första 12 månaderna efter tillträdet minskat från 34 procent till 27 procent.

Parallellt har andelen som inte planerar att renovera ökat från 32 till 38 procent.

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