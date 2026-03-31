Påskresor med bil upp till 1 019 kronor dyrare

I början av februari låg literpriset på diesel på 16,79 kronor. Nu, i slutet av mars, ligger det på 24,14 kronor.

”Våra siffror visar tydligt att det adderas en ganska stor extra kostnad vid pumpen inför påskresan, pengar man såklart hellre hade lagt på något annat”, säger Marcus Sätherström, ekonomiskribent på Plus1.

Bilresan över 1 000 kronor dyrare

I snitt är en tur-och-retur-resa omkring 550 kronor dyrare nu jämfört med i början av februari.

Ska du åka mellan Göteborg och Umeå får du dock räkna med en extra kostnad 1 019 kronor .

Sträckan Stockholm-Sälen har i sin tur ökat från 940 kronor till 1 351 kronor i bränsle – en skillnad på 411 kronor.

Kortare sträckor, exempelvis mellan Halmstad-Jönköping, har blivit 188 kronor dyrare tur och retur medan populära sträckor som Stockholm-Göteborg och Stockholm-Båstad landar på merkostnader runt 480 till 550 kronor.

