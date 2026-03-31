Ska du ut på äventyr i påsk? På senare tid har bränslepriserna rusat, vilket gör årets bilresa till en dyr(are) historia.
Påskresor med bil upp till 1 019 kronor dyrare
Sedan kriget i Iran bröt ut har dieselpriset rusat betydligt mer än bensinpriset. Faktum är att dieselpriset, sedan årsskiftet, har ökat med över 50 procent.
I början av februari låg literpriset på diesel på 16,79 kronor. Nu, i slutet av mars, ligger det på 24,14 kronor.
”Våra siffror visar tydligt att det adderas en ganska stor extra kostnad vid pumpen inför påskresan, pengar man såklart hellre hade lagt på något annat”, säger Marcus Sätherström, ekonomiskribent på Plus1.
Missa inte: Lågprisflyget pressas – billiga biljetter kan bli svårare att hitta. Dagens PS
Bilresan över 1 000 kronor dyrare
I snitt är en tur-och-retur-resa omkring 550 kronor dyrare nu jämfört med i början av februari.
Ska du åka mellan Göteborg och Umeå får du dock räkna med en extra kostnad 1 019 kronor .
Sträckan Stockholm-Sälen har i sin tur ökat från 940 kronor till 1 351 kronor i bränsle – en skillnad på 411 kronor.
Kortare sträckor, exempelvis mellan Halmstad-Jönköping, har blivit 188 kronor dyrare tur och retur medan populära sträckor som Stockholm-Göteborg och Stockholm-Båstad landar på merkostnader runt 480 till 550 kronor.
Läs även: Svenska hushåll får dela på 49 miljarder – så används pengarna. Dagens PS
Bil fortfarande billigare än tåget
Trots prisökningarna är bilen fortfarande billigare än det mer miljövänliga tåget.
”Tyvärr är bilen fortfarande billigare än tåget på många av de här sträckorna, framför allt om man är flera som åker tillsammans. Kanske finns det fler i din stad som också ska hem över påsk, kolla med dem, så går det att dela på kostnaden för drivmedel”, avslutar Marcus Sätherström.
Exempel – så mycket dyrare blir årets påskresa:
- Stockholm-Sälen: 411 kronor dyrare
- Stockholm-Åre: 632 kronor dyrare
- Stockholm-Malmö: 633 kronor dyrare
- Stockholm-Göteborg: 485 kronor dyrare
- Göteborg-Sälen: 479 kronor dyrare
- Göteborg-Åre: 974 kronor dyrare
- Göteborg-Malmö: 281 kronor dyrare
- Göteborg-Trysil: 510 kronor dyrare
- Göteborg-Umeå: 1 019 kronor dyrare
- Stockholm-Umeå: 654 kronor dyrare
- Stockholm-Kalmar: 426 kronor dyrare
- Halmstad-Jönköping: 188 kronor dyrare
- Stockholm-Idre: 473 kronor dyrare
- Stockholm-Båstad: 544 kronor dyrare
Källa: Plus1
Läs också: Bilen som ingen ville ha – nu älskas den. Realtid