Nu bromsar bostadsmarknaden in

Tror på 3,39 procent

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,39 procent om ett år. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

”Hushållens räntesyn kan ses som en potentiell extra injektion i bostadsmarknaden till hösten. Riksbankens senaste räntebesked med en förändrad räntebana och signaler om 2–3 sänkningar under hösten väntas pressa ner hushållens tro om styrräntan framöver vilket tenderar att öka optimismen och aktiviteten på bostadsmarknaden”, analyserar Américo Fernández.

Uppåt i tre av sex regioner

Boprisindikatorn stiger i tre regioner medan den sjunker i två och är oförändrad i en.

I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 5 enheter från plus 52 till plus 57.

I Norrland stiger indikatorn med 3 enheter från plus 43 till plus 46 medan den i Skåne stiger med 1 enhet från plus 48 till pus 49.

I Västra Götaland och Östra Götaland sjunker indikatorn med 9 respektive 4 enheter, från plus 58 till plus 49 respektive plus 47 till plus 43.

I Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, plus 58.

