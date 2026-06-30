När på året är det bäst att gå i pension? Experten reder ut

Men vad är egentligen smartast?

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Den frågan ställdes av en läsare till Aftonbladets pensionsexpert Fredrik Rundkvist. Läsaren funderade på att gå i pension när han fyller 67 i oktober nästa år, men hade hört att det skulle vara bättre att sluta i samband med sommaren och semestern.

Svaret? ”Nej, det stämmer inte”.

”Det tråkiga svaret är att det inte finns någon särskild månad eller årstid som är extra bra. Däremot är det i stort sett alltid mer lönsamt att skjuta på uttaget”, konstaterar Rundkvist.

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Några månaders väntan kan göra skillnad

Den som planerar pensionen behöver framför allt ha koll på ålder, skatteregler och olika gränser i pensionssystemet.

För den allmänna pensionen är matematiken enkel: ju tidigare du börjar ta ut pension, desto lägre blir månadsbeloppet. Pengarna ska då räcka under längre tid.

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Det betyder att några månaders väntan faktiskt kan märkas i plånboken. Enligt Rundkvist gör varje månad ungefär en halv procentenhets skillnad. För en medelinkomsttagare som väntar från juli till oktober kan det handla om några hundralappar mer i månaden före skatt.

Han får medhåll från Pensionsmyndighetens Monica Zettervall:

”Tar du ut pensionen tidigare blir beloppet lägre eftersom pengarna ska fördelas på fler månader”, förklarar hon.

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