Att gå i pension på sommaren kan förvisso kännas naturligt. Semestern övergår i frihet och arbetslivet rundas av mjukt. Men är sommaren verkligen den bästa tiden att lämna yrkeslivet?
När på året är det bäst att gå i pension? Experten reder ut
Många svenskar tror att det är vanligast att starta pensionsutbetalningarna i samband med sommaren och semestern. Men i själva verket är det januari som flest väljer att påbörja sitt pensionsuttag, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.
Men vad är egentligen smartast?
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Den frågan ställdes av en läsare till Aftonbladets pensionsexpert Fredrik Rundkvist. Läsaren funderade på att gå i pension när han fyller 67 i oktober nästa år, men hade hört att det skulle vara bättre att sluta i samband med sommaren och semestern.
Svaret? ”Nej, det stämmer inte”.
”Det tråkiga svaret är att det inte finns någon särskild månad eller årstid som är extra bra. Däremot är det i stort sett alltid mer lönsamt att skjuta på uttaget”, konstaterar Rundkvist.
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Några månaders väntan kan göra skillnad
Den som planerar pensionen behöver framför allt ha koll på ålder, skatteregler och olika gränser i pensionssystemet.
För den allmänna pensionen är matematiken enkel: ju tidigare du börjar ta ut pension, desto lägre blir månadsbeloppet. Pengarna ska då räcka under längre tid.
Det betyder att några månaders väntan faktiskt kan märkas i plånboken. Enligt Rundkvist gör varje månad ungefär en halv procentenhets skillnad. För en medelinkomsttagare som väntar från juli till oktober kan det handla om några hundralappar mer i månaden före skatt.
Han får medhåll från Pensionsmyndighetens Monica Zettervall:
”Tar du ut pensionen tidigare blir beloppet lägre eftersom pengarna ska fördelas på fler månader”, förklarar hon.
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Viktigt med åldersgränser
Även garantipension och bostadstillägg spelar in. Enligt Rundkvist får numera varannan pensionär garantipension medan 300 000 även får bostadstillägg.
Åldersgränsen för dessa stöd har höjts till 67 år. Den som börjar ta ut pension tidigare får därför klara sig utan dem.
”Fortsätt till januari”
En annan viktig punkt är skatten. Pensionsinkomster beskattas nämligen hårdare före riktåldern. För en medelinkomsttagare som tar ut sin pension före riktåldern kan det handla om 1 500-2 000 kronor mer i skatt varje månad.
Men det räcker inte alltid att vänta till födelsedagen. Skatten räknas på kalenderår, vilket för läsaren innebär att den lägre skatten på pensionen först gäller från januari det år han fyller 68.
I läsarens fall, som fyller 67 år i oktober, är slutsatsen som följer:
”I det här fallet är det alltså bättre att vänta till oktober, med garantipension direkt och bara två eller tre månader med den höga skatten. Det klart bästa är dock att fortsätta till januari 2028. Då blir pensionen ytterligare något högre och skatten den lägsta möjliga”, konstaterar Rundkvist.
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