Lantbrukarna varnar för högre matpriser
Kraftigt stigande priser på diesel och mineralgödsel pressar upp böndernas kostnader, enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Det riskerar att ge högre matpriser och påverka tillgången på svensk mat, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
”Kostnaderna i lantbruket har ökat med ett par miljarder de senaste två månaderna”, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.
Det handlar om effekter av stigande priser på diesel och gödsel till följd av störningar i globala handelsflöden till följd av Irankriget, enligt förbundet.
”Våra beräkningar visar att en kostnadsökning på 1 miljard kronor i lantbruket kan motsvara ungefär 1–1,5 procent högre matpriser”, säger Borgström.
”När kostnaderna ökar kraftigt måste priserna få följa med upp – annars riskerar vi att slå ut svensk produktion”, tillägger han.