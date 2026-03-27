Lantbrukarna varnar för högre matpriser

”Kostnaderna i lantbruket har ökat med ett par miljarder de senaste två månaderna”, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.

Det handlar om effekter av stigande priser på diesel och gödsel till följd av störningar i globala handelsflöden till följd av Irankriget, enligt förbundet.

”Våra beräkningar visar att en kostnadsökning på 1 miljard kronor i lantbruket kan motsvara ungefär 1–1,5 procent högre matpriser”, säger Borgström.

”När kostnaderna ökar kraftigt måste priserna få följa med upp – annars riskerar vi att slå ut svensk produktion”, tillägger han.