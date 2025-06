Sverige återigen sämst i Norden – tappar i ny global ranking 

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Nya Zeeland bäst i världen – igen

Världsettan i år är, för tredje året i rad, Nya Zeeland. Landet får högst totalpoäng i indexet: 86,87 av 100 möjliga. Det är en förbättring jämfört med förra året som bland annat beror på höjd minimilön.

Enligt Remote är det inte bara de lagstadgade villkoren som gör att Nya Zeeland ligger i topp. Det handlar också om kultur:

“Life is for living and employers generally respect that”, står det i landets egna arbetslivsguide.

Nya Zeeland toppar listan för tredje året i rad (Foto: Unsplash)

Europa dominerar – men USA bottenplacerat

Bortsett från Nya Zeeland så är det framför allt europeiska länder som placerar sig högt. På andra plats kommer Irland, följt av Belgien, Tyskland, Norge, Danmark, och Finland. Totalt har sju europeiska länder tagit sig in på topp tio.

I andra änden av listan hittar vi USA. Landet rasar till plats 59 av 60 – bara ett land (Nigeria) hamnar lägre. USA får särskilt låga poäng för säkerhet, HBTQI-inkludering och brist på lagstadgad semester och sjukpenning.

Argentina och Storbritannien klättrar

Samtidigt är det några länder som sticker ut positivt i årets rapport.

Argentina går från plats 19 till 14 efter höjd minimilön och ökad befolkningslycka. Även Storbritannien klättrar flera placeringar tack vare sänkta arbetstider och bättre minimilön.

Remote: Fler vill ha balans – inte bara lön

Bakom indexet ligger också en större trend. Remote lyfter fram att livsbalans numera är den viktigaste faktorn när människor väljer jobb – viktigare än lön. Samtidigt bidrar teknikstress, höga krav på tillgänglighet och distansarbete till att fler efterfrågar tydliga gränser mellan jobb och fritid.

“Genom att utföra den här undersökningen så vill vi på Remote hävda att arbete är ett sätt att stödja livet men är inte det definierande ändamålet. Vårt uppdrag är att bygga en framtid där global talang frodas – professionellt men också på ett personligt plan”, säger Remotes HR-chef Barbara Matthews.

