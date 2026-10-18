Jack Daniel’s kusinbråk: Här ärver Arvsfonden dina kusiner

Arvsfonden fick 1,1 miljarder kronor i fjol

Under 2025 fick Arvsfonden in 1 110 miljoner kronor i arv. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde 16,3 miljarder kronor, enligt Arvsfondens verksamhetsberättelse.

Fonden har också fått hård kritik. År 2024 föreslog Riksrevisionen att den skulle ersättas med ett system som är bättre skyddat mot missbruk och oegentligheter, enligt Realtid. I februari i år tillsatte regeringen en utredning om hur fonden ska reformeras.

Den som vill ha del av ett arv som gått till fonden kan ansöka hos Kammarkollegiet om att fonden ska avstå från arvet. Under 2025 avgjordes 43 sådana ansökningar. Av dem beviljades 14 helt och 6 delvis, enligt Arvsfondens verksamhetsberättelse.

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PS analys

Mest utsatt är den som är ogift och barnlös och inte har några arvingar kvar i de tre arvsklasserna. Har personen inget testamente går då bostadsrätten, aktiedepån och sommarstugan till Arvsfonden, även om kusinerna har stått personen nära hela livet.

Den enkla lösningen är att skriva ett testamente. Det ska vara skriftligt och bevittnat av två personer, enligt Ärvdabalken. Det är betydligt säkrare än att hoppas att fonden ska avstå.

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