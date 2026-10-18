I USA är hundratals släktingar till familjen bakom Jack Daniel’s oense om miljardbolagets framtid. I Sverige ärver kusiner inte varandra enligt lag. Vill du att din kusin ska ärva behöver du en viktig detalj på plats.
Jack Daniel’s kusinbråk: Här ärver Arvsfonden dina kusiner
Kusiner har ingen arvsrätt i Sverige, och många missförstår hur arvsordningen fungerar. I USA ser det annorlunda ut.
Spritbolaget Brown-Forman, som äger Jack Daniel’s, grundades 1870. I dag kontrolleras det av över 100 levande ättlingar och deras makar, och många av dem är kusiner. Familjen har splittrats i frågor om bolagets inriktning och om ett uppköpsbud på 15 miljarder dollar, cirka 149 miljarder kronor, ska accepteras. Det skriver familjeföretagsrådgivaren Christina Wing i Wall Street Journal.
Vem ärver? Så fungerar arvsordningen
Om den avlidne var gift ärver den efterlevande maken i regel först. Släkten delas sedan in i tre arvsklasser, enligt ärvdabalken:
- Barn, barnbarn och deras avkomlingar.
- Föräldrar, syskon och syskonens avkomlingar.
- Mor- och farföräldrar och deras barn, alltså fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.
Därefter tar det stopp. Kusiner, kusinbarn och andra avlägsna släktingar ärver alltså inte. Finns varken arvinge eller testamente, går arvet till Allmänna Arvsfonden. Vill du att din kusin ska ärva, behöver du ett testamente på plats där detta framgår.
Kusinernas arvsrätt togs bort genom ett riksdagsbeslut 1928, enligt en interpellation i riksdagen. Samma år bildades Arvsfonden, enligt regeringen. När interpellationen debatterades i riksdagen 2019 kallade dåvarande justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) frågan “mikroskopisk”. Han uppskattade att det kanske rör sig om “några promille” av alla dödsfall.
Arvsfonden fick 1,1 miljarder kronor i fjol
Under 2025 fick Arvsfonden in 1 110 miljoner kronor i arv. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde 16,3 miljarder kronor, enligt Arvsfondens verksamhetsberättelse.
Fonden har också fått hård kritik. År 2024 föreslog Riksrevisionen att den skulle ersättas med ett system som är bättre skyddat mot missbruk och oegentligheter, enligt Realtid. I februari i år tillsatte regeringen en utredning om hur fonden ska reformeras.
Den som vill ha del av ett arv som gått till fonden kan ansöka hos Kammarkollegiet om att fonden ska avstå från arvet. Under 2025 avgjordes 43 sådana ansökningar. Av dem beviljades 14 helt och 6 delvis, enligt Arvsfondens verksamhetsberättelse.
PS analys
Mest utsatt är den som är ogift och barnlös och inte har några arvingar kvar i de tre arvsklasserna. Har personen inget testamente går då bostadsrätten, aktiedepån och sommarstugan till Arvsfonden, även om kusinerna har stått personen nära hela livet.
Den enkla lösningen är att skriva ett testamente. Det ska vara skriftligt och bevittnat av två personer, enligt Ärvdabalken. Det är betydligt säkrare än att hoppas att fonden ska avstå.
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