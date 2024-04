Hushållen tror på Riksbanken – nästan

3,63 om ett år

På frågan var hushållen tror Riksbankens styrränta ligger om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,63 procent.

Det är en minskning med 0,08 procentenheter från föregående månad.

”Under mätperioden beslutade Riksbanken att hålla styrräntan oförändrad men skickade en tydlig signal om att en första räntesänkning kan komma till sommaren följt av ytterligare två sänkningar till hösten”, säger Américo Fernández.

Garderar sig

SEB:s sparekonom konstaterar att hushållen inte riktigt tror på det – och att det kan vara klokt.

”Trots Riksbankens signal väntar sig hushållen knappt två sänkningar under det kommande året vilket kan vara en sund inställning då plånbokseffekten riskerar att bli ganska begränsad i det korta perspektivet”, säger Américo Fernández.

Stiger överallt

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner och ligger i den här mätningen på mellan 33 och 44 enheter.

I Norrland ökar indikatorn med 15 enheter från plus 18 till plus 33.

I Östra Götaland stiger indikatorn med 11 enheter från plus 23 till plus 34 och i Skåne med 9 enheter från plus 35 till plus 44.

I både Stockholm och Västra Götaland – med Göteborg – ökar indikatorn med 5 enheter från plus 38 till plus 43 respektive plus 36 till plus 41.

I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 2 enheter från plus 38 till plus 40.

