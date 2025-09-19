En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen.
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Nu är det lättare att köpa bostad: Här är vinnarna och förlorarna
Nu lyfter boindex, vilket innebär att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och räntor ger hopp för bostadsmarknaden. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden häromdagen. Det har blivit billigare att bo i hus, köparna tror på lyft och mäklarna upplever en återhämtning. Vändningen, som förvisso …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats. Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning. Men vad handlar det egentligen om? Bara 93 procent räknas När pensionssystemet …
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension
Sedan årsskiftet har svenska pensionärer fått ett nytt verktyg för att stärka sin privatekonomi. Genom att pausa eller förlänga utbetalningen av sin tjänstepension kan man undvika onödiga skatteeffekter. Förslaget kom sommaren 2024. Några månader senare var det klubbat. Från årskiftet blev det lättare att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna. “Med den här förändringen blir det …
I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken.
Nedan sammanfattar veckans mest lästa pensionsnyheter på Dagens PS.
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension
Sedan årsskiftet kan du pausa eller förlänga utbetalningen av sdn tjänstepension – och därmed undvika onödiga skatteeffekter.
Enligt pensionsekonomen Trifa Chireh kan den som kombinerar arbete och pension sänka skatten med omkring 92 000 kronor per år genom att pausa tjänstepensionen när man jobbar.
KPA var tidigt ute och från 1 oktober 2025 får även de kollektivavtalade ITP-planerna samma möjlighet.
Läs mer här: Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension
Nordnetprofilen Frida Bratt listar elva smarta knep för den som vill ha mer pengar som pensionär.
Det handlar om att börja arbeta tidigare (”alla år räknas”), se över tjänstepensionen och att välja fondförsäkring med aktiefonder om pensionen ligger långt fram i tiden. Därtill ska man hålla avgifterna nere och utnyttja upphandlade alternativ.
För höginkomsttagare kan löneväxling löna sig – en beräkning från Trifa Chireh visar 34 procent högre utbetalning per månad än motsvarande ISK-sparande.
Mer om detta: Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension. Dagens PS
Göran Perssons ”rabatt” sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till allmän pension. Men i praktiken räknas bara 93 procent av inkomsten som pensionsgrundande. Den faktiska avgiften blir således 17,21 procent, detta efter den skattereduktion som infördes runt millennieskiftet av regeringen ledd av Göran Persson.
Kravet på höjd avgift förenar både bransch och pensionärsorganisationer.
”Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, säger Trifa Chireh.
Folksams Håkan Svärdman går längre: ”Höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent… skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”. Även PRO kräver förändring.
Läs vidare: Göran Perssons “rabatt” sänker din pension. Dagens PS
Han tvingades till pensionering – förlorar 6 miljoner kronor
Efter 150 jobbansökningar på fyra år gav 57-årige Jonas upp.
Ofrivillig pension vid 60 års ålder kostade enligt hans egna beräkningar cirka 6 miljoner kronor i förlorad lön och pensionsavsättningar.
SPP visar att omkring 7 400 personer över 60 riskerar att pensioneras i förtid redan 2027, vilket innebär en samhällskostnad på drygt 11 miljarder kronor per år.
För individen är slaget dubbelt: en privatanställd tjänsteman med 40 000 i lön som blir arbetslös vid 63 får 21 900 kr i pension, att jämföra med 24 200 kr om hen arbetar till 65.
”Arbetslöshet sent i karriären är ett dubbelt bakslag”, konstaterar Trifa Chireh.
Läs mer: Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor. Dagens PS
7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad
Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten varnar för fällan med tidigt uttag. Nästa år höjs lägsta uttagsålder i allmän pension från 63 till 64 år. Tumregeln: pensionen minskar med 6-7 procent per år du går tidigare. Exempelvis kan en pension på 29 000 kr/mån vid 67 krympa med cirka 7 000 kr/mån, livet ut.
Dessutom blir skatten cirka 2 000 kr högre per månad fram till året du fyller 67 vid de inkomster som Pensionsmyndigheten visar – och du riskerar lägre eller ingen garantipension.
Zettervalls motdrag: ta ut delpension och jobba vidare deltid – bli ”jobbonär” – för att jämna ut ekonomin och höja den livslånga pensionen.
Läs vidare här: 7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits. Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits. Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker. Ett …
Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”
Kritiken fortsätter hagla mot regeringens budget och de kostnadsmässigt historiska satsningarna. ”Det är självmål”, säger nu Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Han uttalar sig i en TT-intervju och reagerar mest på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension. Satsningarna i budgeten historiska Som Dagens PS tidigare rapporterat har regeringen …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar
Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil.? Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete.? I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …