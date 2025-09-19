Dagens PS
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt 

Pension
I veckan har det skrivits om Göran Persson, lägre skatter och tidiga uttag (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. 

I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken.

Nedan sammanfattar veckans mest lästa pensionsnyheter på Dagens PS.

Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension

Sedan årsskiftet kan du pausa eller förlänga utbetalningen av sdn tjänstepension – och därmed undvika onödiga skatteeffekter. 

Enligt pensionsekonomen Trifa Chireh kan den som kombinerar arbete och pension sänka skatten med omkring 92 000 kronor per år genom att pausa tjänstepensionen när man jobbar.

KPA var tidigt ute och från 1 oktober 2025 får även de kollektivavtalade ITP-planerna samma möjlighet.

Läs mer här: Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension. Dagens PS

Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension

Nordnetprofilen Frida Bratt listar elva smarta knep för den som vill ha mer pengar som pensionär. 

Det handlar om att börja arbeta tidigare (”alla år räknas”), se över tjänstepensionen och att välja fondförsäkring med aktiefonder om pensionen ligger långt fram i tiden. Därtill ska man hålla avgifterna nere och utnyttja upphandlade alternativ.

För höginkomsttagare kan löneväxling löna sig – en beräkning från Trifa Chireh visar 34 procent högre utbetalning per månad än motsvarande ISK-sparande.

Mer om detta: Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension. Dagens PS

Pension
Vill man kunna njuta av en god pension finns det många knep att ta till (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)

Göran Perssons ”rabatt” sänker din pension

Många tror att 18,5 procent av lönen går till allmän pension. Men i praktiken räknas bara 93 procent av inkomsten som pensionsgrundande. Den faktiska avgiften blir således 17,21 procent, detta efter den skattereduktion som infördes runt millennieskiftet av regeringen ledd av Göran Persson

Kravet på höjd avgift förenar både bransch och pensionärsorganisationer. 

”Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, säger Trifa Chireh

Folksams Håkan Svärdman går längre: ”Höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent… skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”. Även PRO kräver förändring.

Läs vidare: Göran Perssons “rabatt” sänker din pension. Dagens PS

Han tvingades till pensionering – förlorar 6 miljoner kronor

Efter 150 jobbansökningar på fyra år gav 57-årige Jonas upp. 

Ofrivillig pension vid 60 års ålder kostade enligt hans egna beräkningar cirka 6 miljoner kronor i förlorad lön och pensionsavsättningar.

SPP visar att omkring 7 400 personer över 60 riskerar att pensioneras i förtid redan 2027, vilket innebär en samhällskostnad på drygt 11 miljarder kronor per år. 

För individen är slaget dubbelt: en privatanställd tjänsteman med 40 000 i lön som blir arbetslös vid 63 får 21 900 kr i pension, att jämföra med 24 200 kr om hen arbetar till 65.

”Arbetslöshet sent i karriären är ett dubbelt bakslag”, konstaterar Trifa Chireh.

Läs mer: Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor. Dagens PS

7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten varnar för fällan med tidigt uttag. Nästa år höjs lägsta uttagsålder i allmän pension från 63 till 64 år. Tumregeln: pensionen minskar med 6-7 procent per år du går tidigare. Exempelvis kan en pension på 29 000 kr/mån vid 67 krympa med cirka 7 000 kr/mån, livet ut.

Dessutom blir skatten cirka 2 000 kr högre per månad fram till året du fyller 67 vid de inkomster som Pensionsmyndigheten visar – och du riskerar lägre eller ingen garantipension.

Zettervalls motdrag: ta ut delpension och jobba vidare deltid – bli ”jobbonär” – för att jämna ut ekonomin och höja den livslånga pensionen.

Läs vidare här: 7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad. Dagens PS

nyheternyhetsveckanPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

