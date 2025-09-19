Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt 

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension

Nordnetprofilen Frida Bratt listar elva smarta knep för den som vill ha mer pengar som pensionär.

Det handlar om att börja arbeta tidigare (”alla år räknas”), se över tjänstepensionen och att välja fondförsäkring med aktiefonder om pensionen ligger långt fram i tiden. Därtill ska man hålla avgifterna nere och utnyttja upphandlade alternativ.

För höginkomsttagare kan löneväxling löna sig – en beräkning från Trifa Chireh visar 34 procent högre utbetalning per månad än motsvarande ISK-sparande.

Mer om detta: Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension. Dagens PS

Vill man kunna njuta av en god pension finns det många knep att ta till (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)

Göran Perssons ”rabatt” sänker din pension

Många tror att 18,5 procent av lönen går till allmän pension. Men i praktiken räknas bara 93 procent av inkomsten som pensionsgrundande. Den faktiska avgiften blir således 17,21 procent, detta efter den skattereduktion som infördes runt millennieskiftet av regeringen ledd av Göran Persson.

Kravet på höjd avgift förenar både bransch och pensionärsorganisationer.

”Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, säger Trifa Chireh.

Folksams Håkan Svärdman går längre: ”Höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent… skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”. Även PRO kräver förändring.

Läs vidare: Göran Perssons “rabatt” sänker din pension. Dagens PS

Han tvingades till pensionering – förlorar 6 miljoner kronor

Efter 150 jobbansökningar på fyra år gav 57-årige Jonas upp.

Ofrivillig pension vid 60 års ålder kostade enligt hans egna beräkningar cirka 6 miljoner kronor i förlorad lön och pensionsavsättningar.

SPP visar att omkring 7 400 personer över 60 riskerar att pensioneras i förtid redan 2027, vilket innebär en samhällskostnad på drygt 11 miljarder kronor per år.

För individen är slaget dubbelt: en privatanställd tjänsteman med 40 000 i lön som blir arbetslös vid 63 får 21 900 kr i pension, att jämföra med 24 200 kr om hen arbetar till 65.

”Arbetslöshet sent i karriären är ett dubbelt bakslag”, konstaterar Trifa Chireh.

Läs mer: Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor. Dagens PS

7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten varnar för fällan med tidigt uttag. Nästa år höjs lägsta uttagsålder i allmän pension från 63 till 64 år. Tumregeln: pensionen minskar med 6-7 procent per år du går tidigare. Exempelvis kan en pension på 29 000 kr/mån vid 67 krympa med cirka 7 000 kr/mån, livet ut.

Dessutom blir skatten cirka 2 000 kr högre per månad fram till året du fyller 67 vid de inkomster som Pensionsmyndigheten visar – och du riskerar lägre eller ingen garantipension.

Zettervalls motdrag: ta ut delpension och jobba vidare deltid – bli ”jobbonär” – för att jämna ut ekonomin och höja den livslånga pensionen.

Läs vidare här: 7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad. Dagens PS