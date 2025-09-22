Är ekonomiska problem mer tabubelagt än könssjukdomar? Så är läget i alla fall i Norge, påstår en av landets mest kända ekonomer.
"Folk säger hellre att de har klamydia än ekonomiska problem"
Mest läst i kategorin
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner. Nu …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Silje Sandmæl är en av Norges mest profilerade ekonomer, som programledare för “Luksusfellen” sedan 2008 (norska varianten av TV3:s Lyxfällan) har hon hjälpt mängder av personer att sanera sin ekonomi, och i programmet “I lomma på Silje” har hon gjort samma sak, fast för kändisar.
Tidigare har hon kombinerat det med arbete som konsumentekonom och finansiell rådgivare för storbankerna Nordea och DNB, men sedan något år tillbaka är hon egenföretagare, mycket för att kunna säga vad hon vill.
“Jag var tvungen att prata om att spara när jag egentligen ville prata om alla de som inte klarar av att spara. Jag kände att jag hade på mig både tvångströja och munkorg”, säger hon i en intervju med Dagbladet.
Ekonomiska problem “Som ett eldklot”
Hon berättar i intervjun att det är plågsamt att inte kunna hjälpa eller svara alla som hör av sig.
“Ekonomiska problem är som ett eldklot som ligger bakom dig hela tiden. Det följer dig dag och natt och målar så småningom in dig i ett hörn. Och sedan bränner det ut dig”, säger hon.
Norge har högst sjukfrånvaro i världen – och högst skuldsättning hos hushållen. Något Silje Sandmæl tror hör ihop.
“Folk vågar inte prata om det. De känner skam. Det är tabu att man inte kan hantera sin ekonomi”, säger hon till Dagbladet.
“I Norge säger folk hellre att de har klamydia än ekonomiska problem.”
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Staten är värst
I Norge har man skapat ett system som möter människor i ekonomiska svårigheter med stängda dörrar, anser hon.
“Detta gäller särskilt staten. De är värst.”
“Och tyvärr är det ofta så att folk inte ber om hjälp förrän eldklotet har hunnit ikapp dem, och det är brinnande och akut. Jag förstår varför folk blir sjuka. För de känner inte att det finns någon utväg.”
Ska släppa en Silje-AI
Hon vill kunna hjälpa fler, och lanserar därför appen “Pengefix” med en “Silje-AI”. Den lanseras som en finansiell hälsotjänst till företag.
“Jag är övertygad om att det kommer att minska sjukfrånvaron. När människor har ekonomiska bekymmer påverkar det deras hälsa. Man presterar inte på jobbet, och man blir mindre fokuserad. Man sover dåligt. Det leder ofta till sjukfrånvaro, och kanske långtidssjukskrivningar”, säger hon till Dagbladet.
Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig (Dagens PS)
Läs även: Dålig ekonomi? Så påverkas du – hela livet (Dagens PS)
Läs även: Skydda din ekonomi om något skulle hända dig (E55)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
"Folk säger hellre att de har klamydia än ekonomiska problem"
Är ekonomiska problem mer tabubelagt än könssjukdomar? Så är läget i alla fall i Norge, påstår en av landets mest kända ekonomer. Silje Sandmæl är en av Norges mest profilerade ekonomer, som programledare för "Luksusfellen" sedan 2008 (norska varianten av TV3:s Lyxfällan) har hon hjälpt mängder av personer att sanera sin ekonomi, och i programmet "I …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro.? Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Rekorden för guld och börsen tecken på rädsla
Enligt Deutsche Bank är de samtidiga rekorden för guld och aktiemarknaden en indikation på rädsla på börsen. Normalt når inte guld nya rekord när aktiemarknaden också toppar, men detta har nu hänt. I fredags stängde det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500, till ny rekordnivå när indexet klättrade 0,49 procent. Så mycket har guld …
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet. Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …