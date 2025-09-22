"Folk säger hellre att de har klamydia än ekonomiska problem"

Silje Sandmæl är en av Norges mest profilerade ekonomer, som programledare för “Luksusfellen” sedan 2008 (norska varianten av TV3:s Lyxfällan) har hon hjälpt mängder av personer att sanera sin ekonomi, och i programmet “I lomma på Silje” har hon gjort samma sak, fast för kändisar.

Tidigare har hon kombinerat det med arbete som konsumentekonom och finansiell rådgivare för storbankerna Nordea och DNB, men sedan något år tillbaka är hon egenföretagare, mycket för att kunna säga vad hon vill.

“Jag var tvungen att prata om att spara när jag egentligen ville prata om alla de som inte klarar av att spara. Jag kände att jag hade på mig både tvångströja och munkorg”, säger hon i en intervju med Dagbladet.

Ekonomiska problem “Som ett eldklot”

Hon berättar i intervjun att det är plågsamt att inte kunna hjälpa eller svara alla som hör av sig.

“Ekonomiska problem är som ett eldklot som ligger bakom dig hela tiden. Det följer dig dag och natt och målar så småningom in dig i ett hörn. Och sedan bränner det ut dig”, säger hon.

Norge har högst sjukfrånvaro i världen – och högst skuldsättning hos hushållen. Något Silje Sandmæl tror hör ihop.

“Folk vågar inte prata om det. De känner skam. Det är tabu att man inte kan hantera sin ekonomi”, säger hon till Dagbladet.

“I Norge säger folk hellre att de har klamydia än ekonomiska problem.”