Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

"Folk säger hellre att de har klamydia än ekonomiska problem"

Silje
Silje Sandmæl menar att ekonomiska problem är en underskattad anledning till hälsobekymmer. (Foto: Emil Kalibradov/Unsplash och Fredrik Arff/Cappelen Damm Agency)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Är ekonomiska problem mer tabubelagt än könssjukdomar? Så är läget i alla fall i Norge, påstår en av landets mest kända ekonomer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Silje Sandmæl är en av Norges mest profilerade ekonomer, som programledare för “Luksusfellen” sedan 2008 (norska varianten av TV3:s Lyxfällan) har hon hjälpt mängder av personer att sanera sin ekonomi, och i programmet “I lomma på Silje” har hon gjort samma sak, fast för kändisar.

Tidigare har hon kombinerat det med arbete som konsumentekonom och finansiell rådgivare för storbankerna Nordea och DNB, men sedan något år tillbaka är hon egenföretagare, mycket för att kunna säga vad hon vill.

ANNONS

“Jag var tvungen att prata om att spara när jag egentligen ville prata om alla de som inte klarar av att spara. Jag kände att jag hade på mig både tvångströja och munkorg”, säger hon i en intervju med Dagbladet.

Ekonomiska problem “Som ett eldklot”

Hon berättar i intervjun att det är plågsamt att inte kunna hjälpa eller svara alla som hör av sig.

“Ekonomiska problem är som ett eldklot som ligger bakom dig hela tiden. Det följer dig dag och natt och målar så småningom in dig i ett hörn. Och sedan bränner det ut dig”, säger hon.

Norge har högst sjukfrånvaro i världen – och högst skuldsättning hos hushållen. Något Silje Sandmæl tror hör ihop.

“Folk vågar inte prata om det. De känner skam. Det är tabu att man inte kan hantera sin ekonomi”, säger hon till Dagbladet.

“I Norge säger folk hellre att de har klamydia än ekonomiska problem.”

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Staten är värst

I Norge har man skapat ett system som möter människor i ekonomiska svårigheter med stängda dörrar, anser hon.

“Detta gäller särskilt staten. De är värst.”

“Och tyvärr är det ofta så att folk inte ber om hjälp förrän eldklotet har hunnit ikapp dem, och det är brinnande och akut. Jag förstår varför folk blir sjuka. För de känner inte att det finns någon utväg.”

Ska släppa en Silje-AI

Hon vill kunna hjälpa fler, och lanserar därför appen “Pengefix” med en “Silje-AI”. Den lanseras som en finansiell hälsotjänst till företag. 

“Jag är övertygad om att det kommer att minska sjukfrånvaron. När människor har ekonomiska bekymmer påverkar det deras hälsa. Man presterar inte på jobbet, och man blir mindre fokuserad. Man sover dåligt. Det leder ofta till sjukfrånvaro, och kanske långtidssjukskrivningar”, säger hon till Dagbladet.

Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig (Dagens PS)

Läs även: Dålig ekonomi? Så påverkas du – hela livet (Dagens PS)

ANNONS

Läs även: Skydda din ekonomi om något skulle hända dig (E55)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NorgePrivatekonomiskulder
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS