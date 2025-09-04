Dagens PS
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare

Pension
Antalet fattigpensionärer kan öka i Sverige. I USA blir 75-plussarna allt rikare (Foto: Amir Nabizadeh/TT/Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga.

Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden.

Dessutom har Pensionsmyndigheten skickat ut levnadsintyg till 52 744 svenskar. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. 

Här är Sveriges nya fattigpensionärer: ”Antalet ökar”

De äldre kvinnor som länge dominerat bland Sveriges fattigpensionärer håller på att ersättas av en ny grupp – inte minst utrikesfödda kvinnor. Arbetslösheten var i fjol 13,2 procent för utrikes födda kvinnor, att jämföra med 2,6 procent för inrikes födda kvinnor. Även deltidsarbete, sjukskrivningar och osäkra anställningar kan slå hårt mot den framtida pensionen. 

”Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, som vill se både den nya ”gasen” i systemet och höjda avgifter. 

Läs vidare här: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS

Här blir pensionärer bara rikare – och andra fattigare

Samtidigt har 75-plussare i USA kraftigt ökat sina förmögenheter medan yngre halkat efter. 

Förklaringen till detta är bland annat aktieuppgångar och lägre skuldsättning bland äldre. 

Andelen bostadsägare 65+ ökade med drygt 7 procentenheter – men stod still bland de under 35. Samtidigt pressas många äldre av ökade boendekostnader: omkring en tredjedel av äldrehushållen lade 2023 en orimligt stor del av inkomsten på boende.

Läs mer: Här blir pensionärer bara rikare – och andra fattigare. Dagens PS

pensionärer
75 år och äldre blir bara rikare i USA medan alla andra åldersgrupper i landet har fått det sämre ställt. (Foto: Mick Haupt/Pexels)

Förslaget: Låt unga använda pension som kontantinsats

I veckan har MUF presenterat ett nytt förslag: låt unga använda den intjänade pensionen i början av arbetslivet som säkerhet gentemot banken. Pengarna ska dock inte tas ut utan ligga kvar hos Pensionsmyndigheten. 

Syftet är att jämna ut startbanan på bostadsmarknaden och på sikt även underlätta familjebildning. Förslaget lyfts till Moderaternas partistämma i höst. Kritiska frågor kvarstår om risker för framtida pensioner, men MUF bedömer dem som begränsade.

Mer om detta: Förslaget: Låt unga använda pension som kontantinsats. Dagens PS

Stora pensionsdilemmat: Tio år eller livet ut?

Fyra av tio planerar livslångt uttag av tjänstepension. Övriga vill ta ut på fem eller tio år. 

”För medelsvensson sjunker inkomsten med ungefär 3 000 kronor i månaden” när tidsbegränsade uttag tar slut, varnade Alectas Staffan Ström tidigare i år. 

Folksams Håkan Svärdman understryker att hälsan delvis kan styra valet: vid allvarlig sjukdom kan kort uttag vara motiverat, medan små marginaler talar för livsvarigt. 

Att ”ta ut snabbt och spela på börsen” avråds – spara i trygga former. 

Läs mer här: Stora pensionsdilemmat: Tio år eller livet ut? Dagens PS

Ett missat intyg – och pensionen stoppas

Samtidigt har Pensionsmyndigheten skickat ut levnadsintyg till 52 744 svenskar bosatta utomlands. 

Missas svaret stoppas utbetalningarna efter cirka 120 dagar. För dem som fick brev i maj gäller stopp från oktober 2025, augustiutskick ger stopp från januari 2026. 

Intyget lämnas enklast digitalt via ”Mina sidor”. När godkänt intyg kommer in återupptas utbetalningarna, inklusive retroaktiv ersättning från stoppdatumet.

Läs vidare: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. Dagens PS

Matilda Habbe
