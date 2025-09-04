Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden.

Dessutom har Pensionsmyndigheten skickat ut levnadsintyg till 52 744 svenskar.

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.

Här är Sveriges nya fattigpensionärer: ”Antalet ökar”

De äldre kvinnor som länge dominerat bland Sveriges fattigpensionärer håller på att ersättas av en ny grupp – inte minst utrikesfödda kvinnor. Arbetslösheten var i fjol 13,2 procent för utrikes födda kvinnor, att jämföra med 2,6 procent för inrikes födda kvinnor. Även deltidsarbete, sjukskrivningar och osäkra anställningar kan slå hårt mot den framtida pensionen.

”Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, som vill se både den nya ”gasen” i systemet och höjda avgifter.

