Ekonomiskt våld förstör många liv, och det är ofta kvinnor som drabbas hårdast. Runt om i världen sker arbetet med att skydda kvinnorna i olika grad och i Sverige lovar regeringen att ta krafttag i frågan.
Ekonomiskt våld förstör liv – regeringen tar krafttag
Kvinnor är numera jämlika med män på många håll.
De tjänar lika mycket pengar eller till och med mer ibland, vilket kan reta upp en hel del män som fortfarande har en världsbild att de ska försörja familjen.
Utövar ekonomiskt våld mot kvinnor
Det kan göra att männen utöver ekonomiskt våld mot kvinnorna, vilket exempelvis innebär att männen stänger dörrar genom att kontakta banker och andra utlånare och förbjuder kvinnor att låna pengar, vilket innebär att de som ensamstående då har problem att få bostad och även jobb.
I en podcast på BBC Business Daily berättar Mary från Storbritannien om hur beroende hon var av sin partner som utsatte henne för ekonomiskt våld.
“Jag hade varken eget jobb eller egna pengar och var helt fast”, säger Mary som fick en arm bruten och hotades med kniv av sin partner som ville kontrollera hennes pengar fullt ut.
Banker är problemet och lösningen
Bankerna är ofta problemet eftersom kontona styrs av männen, men de kan samtidigt bli lösningen genom att designa bolån, sparkonton och fullmakter så att missbruk blir svårare, exempelvis med verifieringssteg som inte kan kapas av en partner som känner till kvinnans personuppgifter.
Regeringen tar krafttag
I Sverige tar regeringen krafttag i frågan.
“Ekonomiskt våld får aldrig accepteras”, uppgav jämställdhetsminister Nina Larsson tidigare, enligt TT.
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Konsumentverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Statens servicecenter i uppdrag att sammanställa och sprida information om ekonomiskt våld, enligt ett pressmeddelande.
Öka personalens kunskap
Myndigheterna ska nu utveckla rutiner och öka personalens kunskap och regeringen sätter därmed hårt mot våldsutvecklingen.
“Ekonomiskt våld är ett av de mest osynliga men förödande vapnen i mäns våld mot kvinnor. Därför skärper vi nu uppdraget till myndigheterna, det handlar om att slå undan benen för den som vill styra över kvinnors liv genom ekonomin”, säger Nina Larsson.
