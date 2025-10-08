Ekonomiskt våld förstör liv – regeringen tar krafttag

Kvinnor är numera jämlika med män på många håll.

De tjänar lika mycket pengar eller till och med mer ibland, vilket kan reta upp en hel del män som fortfarande har en världsbild att de ska försörja familjen.

Utövar ekonomiskt våld mot kvinnor

Det kan göra att männen utöver ekonomiskt våld mot kvinnorna, vilket exempelvis innebär att männen stänger dörrar genom att kontakta banker och andra utlånare och förbjuder kvinnor att låna pengar, vilket innebär att de som ensamstående då har problem att få bostad och även jobb.

I en podcast på BBC Business Daily berättar Mary från Storbritannien om hur beroende hon var av sin partner som utsatte henne för ekonomiskt våld.

“Jag hade varken eget jobb eller egna pengar och var helt fast”, säger Mary som fick en arm bruten och hotades med kniv av sin partner som ville kontrollera hennes pengar fullt ut.