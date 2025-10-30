Ekonomin spelar stor roll när unga avstår att skaffa barn. Det visar en ny rapport från den fackliga organisationen LO.
Ekonomin avgörande när unga väljer bort barn
Att allt färre barn föds i Sverige har uppmärksammats av regeringen. I somras tillsatte regeringen en utredning för att försöka komma till rätta med det låga barnafödande. En sak man ska kolla på är ekonomin och hur den påverkar familjernas beslut om att skaffa barn.
När det gäller ekonomins påverkan på ett så viktigt beslut har nu LO kommit med en ny rapport, berättar SVT. I rapporten ”Unga arbetarhushålls ekonomiska marginaler 2018-2025”, skildras hur inflationen har slagit mot unga arbetare i Stockholms län.
Ekonomin väger tungt
Slutsatsen är nedslående. I rapporten gör LO analysen att många unga inte har råd med. Utifrån rapporten gör LO analysen att många unga inte har råd med barn.
”Ekonomin är tuff för många unga, även om de har jobb. De har väldigt svårt att se en fungerande framtid för sig själva, och känna hopp om att kunna bilda familj”, säger Jens Larsson, pressekreterare på LO till SVT i en kommentar.
I rapporten lyfter LO fram två typexempel. Det ena är ett singelhushåll med en 28-årig butiksarbetande kvinna. Hennes ekonomiska marginaler skulle enligt LO minska med 7 400 kronor i månaden och skulle helt enkelt gå back med ett barn.
I det andra exemplet finns ett ungt par där ena parten jobbar helt och andra parten 80 procent. Deras ekonomiska marginaler skulle minska med 40 procent med ett barn i hushållet.
Tryggheten är viktig
Elsa Alm är ungsekreterare på LO. I en kommentar till SVT beskriver hon flera konsekvenser av de ekonomiska övervägandena vid valet av barnafödande eller inte.
”Vi kan också se att barnafödandet letar sig allt högre upp i åldrarna. Jag tror en anledning till det är att det är mycket svårare för unga att faktiskt få det där trygga jobbet som gör att man ens kan fundera på att ge liv till någon annan, säger hon.
LO:s slutsats om ekonomin som grund för om man inte skaffar barn får också visst stöd av forskningen. Gunnar Andersson, professor i demografi kommenterade frågan i TV4 tidigare i år. Han menar att minskad framtidstro också är ett tungt vägande skäl numera. Han tror inte på ekonomiskt stöd som födelsebonusar för att öka barnafödandet och hänvisar till begränsade resultat i andra länder.
”Man kan inte betala folk för att skaffa barn. Det fungerar inte”, säger han.
Regeringens utredning om barnafödande ska slutredovisa senast 30 juni 2026.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
