Ekologiskt: Här är Sveriges billigaste matbutik 

Att byta till ekologiska varor i en enda matkasse stoppar 5 liter naturfrämmande bekämpningsmedel och drygt 6 kilo konstgödsel.

Om alla barnfamiljer i Sverige byter sin spagetti och köttfärssås till ekologisk en enda gång stoppar vi 1 miljon liter bekämpningsmedel och 1 400 ton konstgödsel.

Och viljan finns där. Men som så många gånger förr, stöter vi på patrull när det kommer till finansieringen.

Billigaste eko-kassen

I slutet av augusti genomförde Matpriskollen en omfattande undersökning av 40 ekologiska varor i 72 butiker, fördelade på nio rikstäckande kedjor.

Lidl hade den billigaste matkassen på 1 065 kronor, medan Coop hamnade högst med 1 346 kronor. Willys låg fyra procent dyrare än Lidl och ICA Maxi sju procent. Hemköp stack ut som dyrast på frukt och grönt, 29 procent högre än Lidl.

Priset på olivolja drog upp notan för Coop. Där kostade en liter ekologisk spansk olivolja runt 106 kronor – betydligt mer än hos konkurrenterna som tog mellan 60 och 77 kronor.

”EKO-Havregrynen kan vara 44 procent dyrare och mellan kedjorna skiljer det över 20 procent på EKO-kassen. Det avslöjar att konsumenter kan spara betydande belopp genom att vara multilojal, men också att kedjorna måste minska gapet mellan eko och ej eko-produkter”, säger Ulf Mazur, vd och grundare av Matpriskollen.

Lidl har den billigaste eko-kassen (Foto: Matpriskollen)