En ny prisundersökning visar att prisskillnaderna är stora både mellan kedjorna och mellan ekologiska och icke-ekologiska alternativ.
Ekologiskt: Här är Sveriges billigaste matbutik
Att byta till ekologiska varor i en enda matkasse stoppar 5 liter naturfrämmande bekämpningsmedel och drygt 6 kilo konstgödsel.
Om alla barnfamiljer i Sverige byter sin spagetti och köttfärssås till ekologisk en enda gång stoppar vi 1 miljon liter bekämpningsmedel och 1 400 ton konstgödsel.
Och viljan finns där. Men som så många gånger förr, stöter vi på patrull när det kommer till finansieringen.
Billigaste eko-kassen
I slutet av augusti genomförde Matpriskollen en omfattande undersökning av 40 ekologiska varor i 72 butiker, fördelade på nio rikstäckande kedjor.
Lidl hade den billigaste matkassen på 1 065 kronor, medan Coop hamnade högst med 1 346 kronor. Willys låg fyra procent dyrare än Lidl och ICA Maxi sju procent. Hemköp stack ut som dyrast på frukt och grönt, 29 procent högre än Lidl.
Priset på olivolja drog upp notan för Coop. Där kostade en liter ekologisk spansk olivolja runt 106 kronor – betydligt mer än hos konkurrenterna som tog mellan 60 och 77 kronor.
”EKO-Havregrynen kan vara 44 procent dyrare och mellan kedjorna skiljer det över 20 procent på EKO-kassen. Det avslöjar att konsumenter kan spara betydande belopp genom att vara multilojal, men också att kedjorna måste minska gapet mellan eko och ej eko-produkter”, säger Ulf Mazur, vd och grundare av Matpriskollen.
Rejäla prispåslag på enskilda varor
Undersökningen visar också att prisskillnaderna mellan ekologiska och konventionella varor är stora.
Havregryn kunde vara 44 procent dyrare i ekologisk variant, ägg 42 procent och tortillabröd 36 procent. För kaffe låg skillnaden på tio procent.
Det är just dessa prisskillnader som får många att välja bort eko i vardagen, konstaterar Matpriskollen.
Konsumenterna vill – men väljer bort
En parallell Novusundersökning från Matpriskollen bekräftar bilden. 25 procent av svenskarna uppger att ekologiskt är viktigast när de handlar. Men hela 70 procent låter bli eftersom det är för dyrt, och 25 procent för att det är för få kampanjer.
”Men det finns framför allt två tydliga anledningar till att man inte köper eko nu och det är priset och för få kampanjer. Löser man dom två finns efterfrågan där från konsumenterna”, säger Ulf Mazur.
Dessutom är det idag bara tre procent av butikernas kampanjer som gäller ekologiska varor. Tidigare var till exempel två av tre banankampanjer ekologiska – nu är det tvärtom.
Ekologisk odling backar
Den svaga efterfrågan slår mot svenska bönder. Mellan 2023 och 2024 minskade den ekologiska jordbruksarealen med tio procent, motsvarande 54 500 hektar. Det är den lägsta nivån sedan 2012.
Sedan toppåret 2019 har den ekologiska arealen krympt med totalt 19 procent. Antalet företag som odlar ekologiskt har minskat med 30 procent under samma period.
”Alldeles för många avstår från att köpa ekologiskt på grund av priset. Vi ser att efterfrågan när det gäller ekologiskt håller i sig, men att det upplevs som för dyrt och det är för få kampanjer”, säger Ulf Mazur.
Vill du veta hur priserna skiljer sig mellan Sveriges största butikskedjor? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
