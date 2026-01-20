Nu är det några veckor sedan du stod där, uppklädd, omgiven av vänner och med ett glas bubbel i handen. Himlen färgades av färgglada explosioner – 2026 ska bli ett riktigt bra år, det har du lovat dig själv.
Därför spricker dina ekonomiska nyårslöften
Kanske var det ett bättre månadssparande, en rejäl buffert eller ett bestämt kliv in på aktiemarknaden som skulle bli din strategi för en bättre ekonomi 2026. Du är långt ifrån ensam, men ändå är det så infernaliskt svårt att hålla de där nyårslöftena – den tyska tidningen n-tv.de har grottat i anledningarna till att de ekonomiska nyårslöftena inte håller.
“Den som förstår orsaken till sitt motstånd har mycket lättare att hitta rätt strategi”, säger sociologen Birgit Happel, grundare av finansutbildningsplattformen Geldbiografien, till n-tv.de.
1. Din relation till pengar
Ekonomiska beslut är sällan bara rationella, utan också emotionella och sociala. Och enligt Birgit Happel formas vår relation till pengar redan i ung ålder. Föräldrarnas tankar om att pengar är något man inte pratar om, är sådant som kan påverka synen på pengar även i vuxen ålder. Detsamma gäller om den egna uppväxten kantats av ekonomiska trångmål, då kan det vara svårare att närma sig ekonomiska frågor utan att väcka starka känslor.
Sociologens rekommendation är därför att den som vill ändra ett ekonomiskt beteende behöver först spendera tid för att reflektera på sin relation med pengar.
“Hur jag hanterar mina pengar i dag gör skillnad för min frihet och trygghet i framtiden”, säger hon.
2. Du är rädd för det okända
Stora förändringar är läskigt, människor föredrar etablerade rutiner. Ur hjärnans perspektiv handlar det kort och gott om resurshantering: det är energikrävande att förändra ett beteende.
“Beteendeförändringar kräver arbete, och det kostar energi”, säger neurovetaren Boris Konrad i samma artikel.
Är man inte van att följa upp sin ekonomi, månadsspara eller köpa aktier behöver man bryta upp gamla mönster. Neurovetaren tipsar om att ta hjälp av externa brytpunkter: en födelsedag, årsskiftet eller kanske årets första lön?
3. Du har alldeles för höga mål
Trots att det kanske känns så vid tolvslaget på nyårsafton, är du ingen superhjälte. Den allra vanligaste orsaken till att nyårslöften bryts är att de är för ambitiösa.
“Då är risken stor att motivationen tar slut redan efter några veckor”, säger sociologen Birgit Happel.
Istället, fyller kollegan Boris Konrad i, att små, konkreta steg som genomförs regelbundet är mer effektiva. Han betonar också att upprepning krävs för att skapa nya nervbanor i hjärnan. Automatiserade lösningar, som månadsspar via autogiro, minskar också risken att falla tillbaka i gamla vanor.
4. Du är perfektionist
För den utomstående, och ibland även den insatte, är ekonomi ganska komplicerat. Det finns oräkneliga facktermer, system, strategier – och en överhängande risk för att göra fel och istället förlora sina pengar.
Men istället för att försöka lära sig alla begrepp, finansiella verktyg och system kan det vara en god idé att fokusera på grunden och börja smått.
Läs mer: Allt du behöver veta om daytrading
Dagens digitala verktyg gör det betydligt enklare än tidigare att öppna konto eller starta ett sparande. För den som ändå känner sig osäker kan oberoende rådgivning eller samtal med personer i liknande livssituation vara ett alternativ. Att berätta om sina mål för andra kan dessutom skapa ett positivt socialt tryck.
“Om omgivningen följer upp hur det går blir det svårare att ge upp”, säger Boris Konrad till den tyska webbtidningen.
5. Du har TikTok-hjärna
Du söker efter omedelbar belöning, och en hållbar ekonomi uppnår man över tid… lång tid. Birgit Happel menar att ekonomi generellt sett kräver mer tålamod än andra livsstilsförändringar, som träning, där resultaten ofta märks snabbare.
Läs mer: Träning är vanligaste nyårslöftet
Därför rekommenderas nybörjare att börja med små förändringar i vardagen, exempelvis att minska onödiga utgifter och direkt föra över motsvarande summa till ett sparande. Visuella hjälpmedel i appar, som visar hur kapitalet växer, kan skapa motivation.
“Hjärnan vill bli belönad för sitt arbete”, säger Boris Konrad.
6. Du tycker att risken är för stor
Du är inte ensam i att uppleva förluster starkare än vinster, det är mänskligt och något som gör sparande psykologiskt svårt. Att lägga dagens disponibla inkomst på något som ger trygghet i framtiden kan i stunden kännas som en förlust.
“Osäkerheten kring framtiden förstärker den känslan”, säger Stefan Trautmann vid Alfred Weber-institutet för nationalekonomi vid Heidelbergs universitet till n-tv.de.
Även han föreslår automatiska sparplaner med mindre belopp, som gärna kan få öka över tid – exempelvis vid löneförhöjningar eller andra extrainkomster. På så sätt känns risken mer hanterbar.
7. Du är för impulsiv
Om du ska börja investera i till exempel aktier behöver du ha is i magen. Det är lätt att fatta snabba beslut i affekt, och det är sällan de besluten vi minns tillbaka på som kloka.
“Vänta några dagar tills känslorna lagt sig och utvärdera sedan situationen”, säger Stefan Trautmann.
Långsiktiga investeringar bör inte påverkas av kortsiktiga marknadsrörelser. En tumregel är att investeringar i värdepapper bör ha en tidshorisont på minst tio år. Enligt Trautmann behöver du inte vaka över din aktieportfölj dagligen, utan bestämma några fasta tillfällen under året som du ser över ekonomin.
Läs mer: Detta skiljer sparare från slösare
