Därför blir oxfilén snart dyrare
Import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst.
Därmed blir det en något mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker, uppger Maximilian Emanuelsson på köttgrossisten Norvida.
Stoppet hotar även att driva upp priset på svenskt nötkött.
Kött från Brasilien portas i EU-länderna från och med den 3 september i år.
Skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan använder det bland annat för att få djuren att växa.
Övergår till kött från Uruguay
I Sverige konsumeras omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav runt 5 000 ton kommer från Brasilien.
Det Norvida importerar från Brasilien är framför allt oxfilé, ryggbiff och entrecôte.
”Det är tillgången på dessa produkter, samt prisbilden, som konsumenterna kommer märka av i butik”, uppger Maximilian Emanuelsson, marknadschef vid Norvida, för TT.
När tillgången på kött nu minskar i hela EU finns risken att priserna blir högre även när det gäller kött med annat ursprung, tillägger han.
För att ersätta det brasilianska köttet kommer Norvida i höst att gå över till råvara från Uruguay, som inte har samma storskaliga produktion och låga produktionskostnader som Brasilien.
Kilopriset på svensk oxfilé ligger enligt Matpriskollen nu på 500-650 kronor medan den brasilianska oxfilén ligger på omkring 350-400 kronor.
”Oxfilé påverkas”
Trots att endast någon enstaka procent av köttförsäljningen till exempelvis Ica-butikerna är brasilianskt, kan importstoppet påverka, enligt Mats Heljestrand, kategorichef för kött vid Ica.
”Nyår och specifikt oxfilé kan påverkas. Resten av året räcker det svenska köttet och kött från Irland eller Storbritannien som komplement”, skriver han i ett mejlsvar till TT.
Prisökning
För Pierre Aleani, föreståndare för den brasilianska restaurangen Heaven i Uppsala, kommer EU:s importstopp dock att svida.
För oss innebär det att priserna kan öka och då slår det mot konsumenterna, säger han.
Är det inte rimligt att kräva att antibiotika inte ges till friska djur i tillväxtsyfte?
Det vore bättre om EU, i stället för att slå mot import, skapar medvetenhet om detta på plats i Brasilien, säger Pierre Aleani.
Från och med 3 september i år gäller nya regler för import av animaliska livsmedel till EU.
Detta eftersom EU beslutat om regler som begränsar användningen av antibiotika.
För att få exportera vissa animaliska produkter till EU behöver godkända länder nu finnas med på en lista där de uppfyller vissa kriterier.
Syftet är att säkerställa att produkterna uppfyller samma höga krav på ansvarsfull användning av antibiotika som gäller inom EU.
Brasilien har, enligt EU, inte kunnat visa att de uppfyller de nya kraven för att spåra användningen av anti-mikrobiella medel i djurhållningen.
Källor: Livsmedelsverket och Euronews.