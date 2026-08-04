Därför blir oxfilén snart dyrare

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Stoppet hotar även att driva upp priset på svenskt nötkött.

Kött från Brasilien portas i EU-länderna från och med den 3 september i år.

Skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan använder det bland annat för att få djuren att växa.

Övergår till kött från Uruguay

I Sverige konsumeras omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav runt 5 000 ton kommer från Brasilien.

Det Norvida importerar från Brasilien är framför allt oxfilé, ryggbiff och entrecôte.

”Det är tillgången på dessa produkter, samt prisbilden, som konsumenterna kommer märka av i butik”, uppger Maximilian Emanuelsson, marknadschef vid Norvida, för TT.

När tillgången på kött nu minskar i hela EU finns risken att priserna blir högre även när det gäller kött med annat ursprung, tillägger han.

För att ersätta det brasilianska köttet kommer Norvida i höst att gå över till råvara från Uruguay, som inte har samma storskaliga produktion och låga produktionskostnader som Brasilien.

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Kilopriset på svensk oxfilé ligger enligt Matpriskollen nu på 500-650 kronor medan den brasilianska oxfilén ligger på omkring 350-400 kronor.