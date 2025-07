Varning för översvämning – så skyddar du ditt hem 

I takt med att klimatet förändras ökar också risken för översvämningar.

I fjol kunde MSB identifiera 26 områden med “betydande risk för översvämning”.

“Översvämningar inträffar regelbundet i Sverige och med de klimatförändringarna som vi ser ut att gå till mötes så kan dessa förväntas ske med en ökad frekvens”, konstaterade Maja Coghlan, handläggare på MSB.

I skrivande stund befinner sig sydöstra Götaland i riskzonen. Enligt SMHI kan upp till 80 millimeter regn falla på kort tid, vilket riskerar att leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och lågt liggande områden.

Särskilt villaägare varnas, eftersom tidigare studier visar att det främst är de som drabbas av översvämningsskador i hemmet.

Vattnet tar sig in – genom golvbrunnar och dörrar

Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, varnar för att skyfall ofta orsakar skador på två sätt: genom att vatten tränger upp ur golvbrunnar, och genom att regnvatten rinner in direkt från markytan.

“Vi vet sedan tidigare att i nästan tio procent av översvämningsfall i villor har regnvatten kommit in via marken eller grunden, men det är även vanligt att översvämningen orsakats av en överfull dagvattenbrunn”, säger han i ett pressmeddelande.

Vanligast är att regnet letar sig in genom ytterdörrar, fönster och garageportar. I mer än hälften av översvämningsfallen i villor har just dörrar varit den huvudsakliga vägen in, visar Folksams undersökningar.

ANNONS