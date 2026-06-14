Nästan två tredjedelar av skyfallsskadorna inträffar under sommarmånaderna, enligt skadestatistik från If. Om även maj och september räknas in så sker 80 procent av skador relaterade till skyfall under dessa fem månader.
Så skyddar du huset inför skyfallssäsongen
Risken för översvämmade källare, takläckage och fuktskador ökar under sommaren, då skyfallen är fler. Som fastighetsägare kan du skydda dig på flera sätt.
Det händer att vi ser skador som hade kunnat undvikas eller minimeras om husägaren förberett sig bättre, säger Sara Aschan, skadechef på försäkringsbolaget If.
Nästan två tredjedelar av skyfallsskadorna inträffar under sommarmånaderna, enligt skadestatistik från If. Om även maj och september räknas in så sker 80 procent av skador relaterade till skyfall under dessa fem månader.
Fastighetsägare har ett juridiskt ansvar att hålla sitt hus tätt.
Det mest uppenbara man kan göra som husägare är att hålla koll på väderprognosen inför att man reser bort. Ser det ut att bli skyfall under perioden bör man ha någon som kan titta till huset, säger Sara Aschan.
Fler skador
Skador orsakade av skyfall varierar med åren. Den värsta perioden under de senaste åren var i augusti 2021, då stora skyfall i Gävleborg ledde till många skador på fastigheter. Försäkringsbolagets kunder hade under perioden åtta gånger så många skyfallsskador som under en normal augustimånad.
Även i samband med ovädret Hans 2023 märkte försäkringsbolaget sex gånger så många skyfallsskador än normalt.
En annan sak som många fastighetsägare ofta glömmer är något så uppenbart som att stänga fönster och dörrar, enligt Sara Aschan. Man bör även tänka efter hur man förvarar saker i källaren. Risken för skador minskar om man sätter upp saker på hyllor eller i plastbackar i stället för att placera dem på marken.
Beror på
Kontrollera även taket inför sommaren, se till att takpannorna är hela och att det inte läcker. Det är en lite större investering, men se över hur dräneringen är runt huset, att vattnet faktiskt rinner bort från byggnaden och inte in mot den.
Om olyckan skulle vara framme och man är försäkrad är man skyddad, men det bygger på att händelsen är ”oförutsägbar och plötslig”.
Om ett fönster lämnas helt öppet under kraftigt regn kan det tyvärr vara svårt att betrakta skadan som oförutsedd, lite beroende på omständigheterna, säger Sara Aschan.
Rensa hängrännor och avlopp. Kontrollera att golvbrunnar och dagvattenbrunnar, stuprör och hängrännor är fria från skräp och löv för att vattnet ska kunna rinna undan.
Förvara rätt i källaren. Flytta känsliga ägodelar till hyllor och plastbackar.
Ha koll på väderprognosen. Be en anhörig eller granne att hålla koll på din fastighet om du är bortrest.
Kontrollera att taket är tätt och utan skador för att undvika läckage.
Stäng fönster, dörrar och öppningar när kraftigt regn väntas.
Kontrollera marken kring huset. För att regnvatten ska ledas bort från grunden ska marken luta bort från huset.
Källa: If