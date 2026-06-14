Så skyddar du huset inför skyfallssäsongen

Det händer att vi ser skador som hade kunnat undvikas eller minimeras om husägaren förberett sig bättre, säger Sara Aschan, skadechef på försäkringsbolaget If.

Nästan två tredjedelar av skyfallsskadorna inträffar under sommarmånaderna, enligt skadestatistik från If. Om även maj och september räknas in så sker 80 procent av skador relaterade till skyfall under dessa fem månader.

Fastighetsägare har ett juridiskt ansvar att hålla sitt hus tätt.

Det mest uppenbara man kan göra som husägare är att hålla koll på väderprognosen inför att man reser bort. Ser det ut att bli skyfall under perioden bör man ha någon som kan titta till huset, säger Sara Aschan.

Fler skador

Skador orsakade av skyfall varierar med åren. Den värsta perioden under de senaste åren var i augusti 2021, då stora skyfall i Gävleborg ledde till många skador på fastigheter. Försäkringsbolagets kunder hade under perioden åtta gånger så många skyfallsskador som under en normal augustimånad.

Även i samband med ovädret Hans 2023 märkte försäkringsbolaget sex gånger så många skyfallsskador än normalt.

En annan sak som många fastighetsägare ofta glömmer är något så uppenbart som att stänga fönster och dörrar, enligt Sara Aschan. Man bör även tänka efter hur man förvarar saker i källaren. Risken för skador minskar om man sätter upp saker på hyllor eller i plastbackar i stället för att placera dem på marken.