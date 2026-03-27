En större lägenhet i ett dåligt läge och nedgånget skick – eller en bostad utan vardagsrum? Allt fler unga väljer det senare alternativet.
Nya trenden bland unga: Skippar vardagsrum
Att vara ung på hyresmarknaden är inte enkelt, särskilt inte i storstäder.
Där skjuter hyrorna i höjden och gör planlösningen mindre viktig än läget, priset och tillgången till moderna bekvämligheter.
Det innebär att fler unga hyresgäster väljer bort vardagsrummet – en utveckling som speglar en allt tuffare bostadsmarknad, särskilt i USA.
Saknade vardagsrum
Fenomenet märks tydligt i USA, där antalet delade lägenheter utan vardagsrum har ökat kraftigt de senaste åren.
Istället för gemensamma ytor prioriteras fler sovrum, vilket gör det möjligt för fler att dela på hyran. För många under 35 år har detta blivit en nödvändig kompromiss snarare än ett aktivt val.
25-åriga Jen Sierra är en av dem som anpassat sig till den nya verkligheten. När hon flyttade till New York hade hon siktet inställt på att skaffa en mer traditionellt utformad lägenhet.
Men efter en svår bostadsjakt landade hon och hennes rumskamrat i en lägenhet i Queens – utan gemensamt vardagsrum, men med bättre standard och rimligare hyra, skriver Reuters.
Går att hitta lösningar
Trots avsaknaden av ett traditionellt sällskapsutrymme har Sierra hittat lösningar.
Mindre sammankomster fungerar bra, och byggnadens gemensamma lounger får ersätta vardagsrummet vid behov.
För henne väger fördelar som gym, tvättmaskin i lägenheten och bra kommunikationer tyngre än en soffa och TV-yta.
Kan bli svårare att umgås
Experter menar att utvecklingen är en direkt följd av stigande bostadskostnader. För att hålla hyrorna på en nivå som hyresgäster har råd med väljer fastighetsutvecklare att maximera antalet sovrum.
Samtidigt omvandlar hyresgäster själva vardagsrum till extra sovplatser för att pressa sina kostnader.
Men trenden har också sociala konsekvenser. Vardagsrummet har traditionellt varit en plats för umgänge och gemenskap, något som riskerar att gå förlorat.
Samtidigt visar utvecklingen hur unga prioriterar flexibilitet och ekonomi i en tid där bostadsdrömmar ofta får stå tillbaka.
