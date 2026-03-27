Nya trenden bland unga: Skippar vardagsrum

Det innebär att fler unga hyresgäster väljer bort vardagsrummet – en utveckling som speglar en allt tuffare bostadsmarknad, särskilt i USA.

Saknade vardagsrum

Fenomenet märks tydligt i USA, där antalet delade lägenheter utan vardagsrum har ökat kraftigt de senaste åren.

Istället för gemensamma ytor prioriteras fler sovrum, vilket gör det möjligt för fler att dela på hyran. För många under 35 år har detta blivit en nödvändig kompromiss snarare än ett aktivt val.

25-åriga Jen Sierra är en av dem som anpassat sig till den nya verkligheten. När hon flyttade till New York hade hon siktet inställt på att skaffa en mer traditionellt utformad lägenhet.

Men efter en svår bostadsjakt landade hon och hennes rumskamrat i en lägenhet i Queens – utan gemensamt vardagsrum, men med bättre standard och rimligare hyra, skriver Reuters.