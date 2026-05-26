Ekonomer sågar elstöd: ”Vansinnig politik”

I en ny rapport sågar Finanspolitiska rådet regeringens stödpolitik till hushållen, som elstöd och sänkt skatt på bensin och diesel, och kallar det för ”dålig ekonomisk politik”.

Det är en god intention att man vill skydda människor, men det slår fel. Det minskar omställningen som behöver ske i samhället när folk inte betalar det faktiska priset som det kostar, säger nationalekonomen Karl Walentin som är ledamot i rådet.

”Trist när saker kostar”

Det finns en risk enligt rådet att det etableras en ny norm i politiken som innebär att staten går in och kompenserar hushållen varje gång priser stiger.

Jag tänker att staten inte behöver gå in och sänka elpriserna eller bensinpriserna alls. Det är trist när saker kostar mer, men det är verkligheten. Vi i Sverige kan inte bestämma vad bensin och olja kostar på världsmarknaden. Det blir bara ett olyckligt sätt för staten att ta över kostnader från hushåll och företag, säger Walentin och fortsätter:

Ibland blir det bara rena gåvor till företagen, till exempel flygstödet som införs.

Nationalekonomen John Hassler tycker att Finanspolitiska rådet kunde ha gått ännu längre i sin kritik vad gäller stödpolitiken.

”Farlig tanke”

När det gäller elstöden till exempel har staten bestämt att vi ska ha bland den högsta elskatten i EU, samtidigt ska vi ha ett elstöd. Det är vansinnig politik, säger han.

Han ser en risk att stöden leder till att företag och hushåll inte anpassar sig efter verkligheten och att den tekniska utveckling som behövs uteblir.

Tanken att vi ska försöka hålla människor skadeslösa när det sker förändringar i omvärlden är farlig, säger han och fortsätter:

Det är till exempel uppenbart att det som nu har hänt i Hormuzsundet verkligen bör tolkas som sista spiken i kistan på det fossila samhället. Om något så borde man försöka skynda på omställningen.