Elnätsavgiften rusar – ”ingen rimlig förklaring”

Att det skiljer så här mycket visar på att det finns ingen rimlig förklaring, säger Björn Berggren på Nils Holgersson-gruppen.

Mellan 2025 och 2026 steg elnätsavgiften i Sverige med i genomsnitt 8 procent, visar den nya rapporten från Nils Holgersson-gruppen, en sammanslutning av bostadsorganisationer.

På tre år har avgiften stigit med i genomsnitt 26 procent medan inflationen – de allmänna prisökningarna i samhället – har varit 5 procent.

Det betyder att vi haft ökningar fem gånger högre än inflationen, säger Björn Berggren, ordförande för gruppen.

Mer än dubbelt så dyrt

Och det finns ingen rim och reson i prisbildningen, enligt honom. Det dyraste elnätet har Kraftringen, ett bolag ägt av flera kommuner i Skåne. Där kostar elnätsavgiften 195 öre/kWh inklusive moms. I närliggande Bromölla, också i Skåne, är elnätspriset 90 öre.

Det går därmed inte att se att det blir dyrare i södra Sverige, eller att det blir dyrare utanför storstadsregioner. Tvärtom, det visar på att det inte finns någon förklaring helt enkelt, säger Berggren.

Snittpriset i riket för elnätsavgiften ligger på 132 öre/kWh inklusive moms, fördelat på en ofta hög fast avgift plus en rörlig förbrukningsdel. Själva elpriset, som faktureras separat ligger som regel lägre.