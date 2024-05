Bästa rådet till Mors dag: Ge henne halva saldot

På efterkälken

I Sverige höll vi oss till 1919, samma år som riksdagen fattade det första grundlagsbeslutet om kvinnlig rösträtt.

Initiativet kom från Cecilia Bååth-Holmberg, och redan året därpå kom det typiska svenska beteendet att få ordning på saker och ting.

Då gav nämligen ”Kommitterade för mors dag” ut en skrift om hur mordagsfirande kunde – och borde gå till.

Satsa jämställt

Nu föreslår SPP:s sparekonom Shoka Åhrman vad hon kallar ”den perfekta hyllningen på Mors dag” och det handlar rakt av om att ”put your money where your mouth is”. Mer konkret i form av att se över jämställdheten i ekonomin hemma.

”Vilken dag passar egentligen bättre för att se över jämställdheten i ekonomin? Mammor sliter hårt både med hemmet och karriären – och det är hög tid att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor”, dundrar Åhrman.

Fem tips för ekonomin

ANNONS

Hon ger fem tips för en mer jämställd ekonomi, med utgångspunkt i att kvinnor tar stor del av föräldrapenningen och det mesta vabbandet, förutom att i högre grad än män jobba deltid och stanna hemma med barn.

”Detta får förstås enorma konsekvenser för kvinnors inkomster – och inte minst för deras framtida pensioner. Så varför inte ta tillfället i akt och hylla mamman som du älskar genom att se över jämställdheten i familjens ekonomi”, säger Åhrman.

Här är lämnar hon fem råd inför översynen.

1. Bli medveten om skillnaderna

Kvinnor tjänar mindre och pensionsgapet är 30 procent.

2. Kompensera mera

Se till att den som tjänar mer och exempelvis inte är lika mycket hemma, kompenserar den andre.

3. Starta ett separat sparande till den som tjänar minst.

4. Delad glädje är dubbel glädje.

Om du är den i förhållandet som tjänar mest kan du föra över en del av din premiepension till den som tjänar mindre.

5. Se över efterlevandeskyddet.

Ett sådant kan vara en trygghet, men i andra läget är det onödigt, menar sparekonomen.

ANNONS

Ett konto – två kort

Hos Swedbank (börskurs Swedbank) kompletterar hållbarhetsekonomen Madelén Falkenhäll med fler tips för ett jämställt partnerskap vad gäller sparandet.

Dela på småutgifterna, spara gemensamt, se till att ha sparat i eget namn eftersom sparmedel inte ingår i bodelningen om man är sambo är några av de tips Falkenhäll förmedlar.

Ett gemensamt konto med två bankkort är ett annat förslag.

”Om man skaffar ett konto med två kort till, så kan man föra över pengar dit och använda till småutgifter. På så sätt betalar båda lika mycket, även av de utgifter som inte alltid syns, och båda ges bättre förutsättning att sätta undan pengar”, påpekar Falkenhäll.

Läs mer:

Mamma inte lika mycket värd i år. Dagens PS

Läs även:

ANNONS

Shoka Åhrman: Från sparekonom till makthavare. Dagens PS