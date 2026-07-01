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Vålt tecknar ramavtal med HSB Malmö och HSB Göteborg

Vålt har tecknat ramavtal med HSB Malmö och HSB Göteborg avseende projektering, installation och drift av elbilsladdning. Avtalet omfattar även Vålts laddtjänst och den effektpilot som Vålt driver för att skapa smartare, mer kostnadseffektiva och framtidssäkra laddlösningar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Ramavtalet gör det enklare för HSB-föreningar i Malmö och Göteborg att komma i gång med 
elbilsladdning på ett tryggt och strukturerat sätt – från första behovsanalys och projektering 
till installation, drift, support och löpande optimering. 

Vålt har redan installerat och hanterar driften av laddanläggningar hos flera HSB-föreningar. 
Genom det nya ramavtalet blir det nu enklare för fler föreningar att navigera rätt i frågor som 
teknikval, bidrag, effekt, lastbalansering, debitering och framtida kapacitetsbehov.

"Vi ser ett stort behov hos bostadsrättsföreningar av lösningar som inte bara löser 
laddningen här och nu, utan som också är anpassade för framtidens ökade elbehov. Genom 
ramavtalet med HSB Malmö och HSB Göteborg kan vi erbjuda föreningarna en tydligare väg 
framåt, där installation, drift och effektoptimering hänger ihop i en helhetslösning", säger Felix 
Larsson, Försäljningschef Syd på Vålt AB. 

En laddtjänst som förenklar vardagen 

En central del av ramavtalet är Vålts laddtjänst. Tjänsten innebär att Vålt inte bara installerar 
laddinfrastrukturen, utan även hanterar den löpande driften. Det omfattar bland annat 
användarhantering, debitering, support, övervakning och optimering av laddanläggningen. 

För föreningen innebär det en enklare administration och en tydligare ansvarsfördelning. De 
boende får en smidig laddlösning, samtidigt som styrelsen slipper hantera många av de 
praktiska frågor som annars kan uppstå kring elbilsladdning. 

Flexibilitet och effekt i fokus 

När fler boende skaffar elbil ökar också kraven på fastighetens elanläggning. För många 
föreningar är den stora frågan inte bara hur många laddboxar som ska installeras, utan hur 
laddningen kan styras smart utan att skapa onödiga kostnader eller behov av dyra 
nätförstärkningar. 
Därför är flexibilitet och effektoptimering en viktig del av Vålts erbjudande. Genom smart 
lastbalansering och aktiv styrning kan laddningen anpassas efter fastighetens tillgängliga 
kapacitet, de boendes behov och elnätets förutsättningar. 

Vålts effektpilot syftar till att ytterligare utveckla hur laddanläggningar kan bidra till ett mer 
effektivt nyttjande av elnätet. Genom att kombinera laddning, styrning och flexibilitet kan 
föreningar på sikt få ett större mervärde från sin laddinfrastruktur. 

Ett tydligare erbjudande till HSB-föreningar 

Oliver Curovic är ansvarig på HSB Malmö och har varit en viktig kontakt i arbetet med 
ramavtalet. 
För Vålt innebär avtalet ett viktigt steg i arbetet med att göra elbilsladdning enklare, tryggare 
och mer långsiktig för bostadsrättsföreningar. Fokus ligger på att erbjuda föreningarna en 
komplett lösning där teknik, ekonomi och drift samverkar.

"Vår ambition är att föreningar ska känna sig trygga genom hela processen. Det handlar 
inte bara om att sätta upp laddboxar, utan om att skapa en lösning som fungerar över tid – 
både tekniskt, ekonomiskt och administrativt", säger Teo Nikolic, Driftansvarig på Vålt AB.

Med ramavtalet på plats får HSB-föreningar i Malmö och Göteborg en enklare väg till 
framtidssäkrad elbilsladdning, med Vålt som partner från projektering till långsiktig drift.

Alexander Rönndahl
Delägare och Grundare, Vålt AB.
Alexander@kontaktvolt.se

Vålt är en nationell aktör inom laddinfrastruktur och en av marknadens snabbast växande vinstdrivande CPO:er. Bolaget erbjuder helhetslösningar för elbilsladdning – från planering och installation till drift, support och effektoptimering – för företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

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