Sverige behöver vakna upp — ge oss en Småföretagarminister

1,2 Miljoner

SME-företag finns i Sverige idag

67%

av privat sysselsättning finns i SMF-sektorn

Krisen ingen talar om

Sverige har ett problem som syns i plånboken men inte i partiledardebatterna. Arbetslösheten biter sig fast. Tillväxten harvar. Och den politiska debatten kretsar kring storföretagens villkor, börsbolagsstyrelser och exportindustri — som om jobben föds i Wallenbergsfärens styrelserum snarare än i Norrköpings lackeringsverkstad, Lidköpings IT-konsultfirma eller Sundsvalls caféägare.

Det är dags att vi tittar på var jobben faktiskt uppstår. Svaret är entydigt: i de små, i de medelstora, i de ägarledda. I småföretagen.

Fyra av fem jobb — men noll minister

Statistiken är välkänd men konsekvent ignorerad. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i företag med färre än 250 anställda. Det är inte en marginell företeelse — det är den avgörande motorn i svensk ekonomi. Ändå har inget av de senaste decenniernas regeringar sett det som nödvändigt att ge dessa företag en egen röst vid i regeringen.

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Det finns en statsminister. Det finns en finansminister, en arbetsmarknadsminister, en bostadsminister och en jämställdhetsminister. Men det finns ingen Småföretagarminister. Ingen med uppdraget att varje dag, i varje budgetmöte och varje lagstiftningsprocess, fråga sig: hur påverkar det här snickaren i Falun, frisören i Helsingborg eller mjukvaruutvecklaren i Luleå som driver sitt eget bolag?

Vad en Småföretagarminister faktiskt skulle göra

Det handlar inte om symbolpolitik. En dedikerad minister med tydligt mandat skulle kunna driva igenom konkreta reformer som politiker länge lovat men aldrig levererat:

Förenklade arbetsgivarregler för den som anställer sin första medarbetare. Tillgång till riskkapital för tidiga tillväxtbolag utanför storstäderna. En regelförenklingsagenda med verkliga deadlines — inte utredningar som hamnar i byrålådan. Och framför allt: en person som går till jobbet med uppdraget att förenkla och förbättra för företagen så att dessa kan skapa nya jobb och Sverige kan få ner arbetslösheten.

Valnatten i september: ett vägskäl

Oavsett hur mandaten faller den 13 september 2026 kommer en regering att behöva ta form. Och oavsett politisk färg har den regeringen ett ansvar att erkänna var tillväxten faktiskt sker. Det är inte i miljardrullande industrilobbys — det är i de 1,2 miljoner små och medelstora företagen som varje dag bär upp det svenska arbetslivet.

Om den nya statsministern, höger eller vänster, verkligen menar allvar med jobbskapande, med tillväxt utanför storstäderna, med att fler ska kunna försörja sig och anställa — då är det inte ett vallöfte till mer som saknas. Det är ett ministerium. Det är ett uppdrag. Det är en Småföretagarminister.

Sverige har inte råd att vänta längre

Varje år utan en småföretagarminister är ett år av förlorade möjligheter. Jobb som inte skapas. Företag som inte expanderar. Unga företagare som väljer att inte ta steget att anställa — för att det är för krångligt, för riskfyllt, för ensamt.

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Den nytillträdda regeringen har ett historiskt tillfälle att göra något enkelt men modigt: sätta en minister med ansvar för de som skapar fyra av fem nya jobb. Inte i framtiden. Utan snarast efter att valet är avgjort den 13 september

Vid frågor kontakta gärna

Dennis O Krook, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0708992901

dennis.o.krook@ff.se

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.