Volvo tar hjälp av Nvidia – siktar mot självkörning

Samarbetet med Volvo är en enorm möjlighet för oss eftersom inget företag är mer rigoröst när det gäller förarsäkerhet än Volvo, säger Nvidias vd Jensen Huang.

Volvo Cars har länge blickat lystet mot autonoma bilar. När den svenska biltillverkaren 2017 presenterade sitt samarbete med amerikanska Nvidia var målet att ha sin första helt självkörande bil på vägarna 2021.

Det var man inte ens i närheten av att nå – tekniken visade sig vara betydligt svårare att få till än väntat.

Det tror jag man har sett i hela industrin. Självkörande är en av de stora utmaningarna som finns inom AI och det är fruktansvärt mycket kapital som gått dit. Därför tror jag att partnerskapet med Nvidia är så rätt, för de har investerat jättemycket i de här stora modellerna, säger Volvo Cars mjukvaruchef Alwin Bakkenes.

”Den stora förändringen”

Nu presenteras ett fördjupat samarbete med Nvidia, i samband med att AI-jättens vd Jensen Huang besöker Sverige. Målet är i första hand klassen L2++, där föraren fortfarande är ansvarig men där bilen kan ta sig från ”dörr till dörr”.

Denna gång pekas inget exakt årtal ut.

Vi är inte så vaga tycker jag. Vi säger att det här kommer i den första bilen ur den här stora produktpushen, som kommer innan slutet av årtiondet, säger han.

I det nya samarbetet anpassar Volvo sina sensorer efter Nvidias teknikstandard, och går över till AI-jättens körmodell.

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Det är den stora förändringen, säger Alwin Bakkenes.