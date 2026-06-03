Världens sämsta bil Yugo ska mosa sina konkurrenter

När Yugo sedan nådde USA, det var i mitten av 1980-talet, dröjde det inte länge förrän den till synes behändiga rea-bilen skulle få stämpeln som världens sämsta.

Då floppade lilla Yugo direkt i USA

Motorhaverierna var många då amerikanarna, vana vid vräkiga ”jänkare”, alltså stora slagskepp till bilar, glömde bort att byta kamrem, minns Carup som rapporterar om att budgetbilen nu tänker ta revansch.

Nästa år ska en körklar prototyp presenteras och priset väntas bli låga 12 000 euro, ynka 130 000 kronor vilket innebär att den blir 70 000 kronor billigare än konkurrenten Dacia Sandero, som kostar 200 000 spänn.

Men det inte bara tronen som Europas billigaste bil som tillverkaren Yugo Automobile tänker erövra. Nya Yugo blir också klart bränslesnålast med en förbrukning på löjligt låga 0,22 liter per mil.

Bilen som släpps ut i ny tappning är en hybrid med en teknik för räckviddsförlängning, den drivs av en elmotor och en liten bensinmotor ser till att alstra ström under färden. Den sistnämnda fungerar som en generator i sammanhanget.

Yugo Automobile presenterade sin första modell av nya Yugo 2025 i skala 1:5. (Foto: Yugo Automobile)

Världens sämst bil blir världens bästa?

Därmed har bilindustrin anledning att bäva, traditionella elbilar och fossildrivna bilar som slukar bränsle ska få en rejäl match av det som en gång klassades som ”världens sämsta bil”, denna variant med tre dörrar och retrostil.

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”Allt sammantaget väntas den nya bilen locka kunder som vill ha en smidig och billig lösning för att ta sig från A till B. Och i framtiden öppnar tillverkaren för att erbjuda bilen med flera olika typer av drivlinor och helt andra karossformer”, berättar Carup.

Innovations- och teknologiplattformen All About Industries berättar att det är den serbiska entreprenören Aleksandar Bjelić som backar upp projektet med nya Yugo.