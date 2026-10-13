Retroklassikernas kamp: Här är nykomlingarna

Det kulturella arv som de nyväckta retromodellerna vilar på går helt enkelt inte att kopiera för utomeuropeiska märken, konstaterade han då.

Också franska Peugeot har visat upp sin take på en eldriven klassiker. Modellen som valdes blev (det lilla) rallymonstret 205 T16; istället för en fyrcylindrig turbomatad bensinare får dock E-T16 tre elmotorer med en sammanlagd effekt på lite över 800 hästkrafter. Mest uppseendeväckande var dock kanske ratten – fyrkantig och märklig.

Under motorveckan i Paris har ytterligare en fransk klassiker väckts till liv. Den eldrivna 2CV:n kom dock inte som någon överraskning, Citroën har varit duktiga på att bygga upp hypen för sin modell under året: När någon ropar ”Europas billigaste elbil!”, då lyssnar folk.

Lite mer från vänsterkant kom Fiats Multiplina – en nyversion av klassikern Multipla, inte generationen från 1998 som är känd som Världens fulaste bil, utan originalet som såldes under 50- och 60-talet.

Det vet vi om 2CV

När Citroën 2CV visas upp är det ett 3,76 meter långt koncept som hämtar tydlig inspiration från originalet. De runda strålkastarna, det välvda taket och de rundade hjulhusen finns kvar, men har fått sällskap av modernare ljussättning och skarpare linjer.

Även interiören flirtar med historien. Här finns rutmönster, breda säten och ett tygtak. I stället för en traditionell mittkonsol har Citroën placerat en löstagbar förvaringskorg mellan sätena. En annan udda detalj är ”Radioën”, en radio som kan tas ur bilen och användas som fristående högtalare.

Det handlar än så länge om en konceptbil, men Citroën planerar en produktionsmodell senast 2028. Ambitionen är att den ska kosta omkring 15 000 euro, motsvarande cirka 165 000 kronor, och väga runt ett ton. Modellen ska byggas i Europa och placeras mellan den lilla Ami och C3 i modellprogrammet. Några uppgifter om batteristorlek, räckvidd eller motoreffekt har ännu inte presenterats.