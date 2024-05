Retrobilen Tender: En kopia på Elvis BMW

BMW 507 hade sin världspremiär sommaren 1955 på det prestigefyllda Waldorf-Astoria hotellet i New York.

Den visades kort därefter på anrika Frankfurts bilmässa samma år. Redan då hyllades den som en av världens vackraste bilar och sades vara BMW:s svar på Mercedes super framgångsrika måsvingemodell, 300 SL.

En ung man som föll pladask för BMW 507 var ingen mindre än Elvis Presley. I behov av en bil vände sig Elvis till en BMW-återförsäljare i Frankfurt och blev omedelbart förälskad i en vit, begagnad BMW 507. Han köpte bilen och använde den dagligen under sina 18 månader i Europa.

Elvis lackerade snart om bilen till en knallröd Porsche-färg för att förhindra att kvinnor skrev meddelanden med läppstift på lacken.

Bytte BMW:n mot en Cadillac

När Elvis militärtjänstgöring tog slut den 2 mars 1960 tog han med sig bilen hem till USA. Ungefär samtidigt som han släppte hits som “Are You Lonesome Tonight” och “It’s Now or Never” bytte han in bilen mot en Cadillac-limousine för 100 000 dollar.

Men den historien i tanken valde Estella-Fahrzeugtechnik GmbH att tolka denna ikon.

De skapade en retrobil med det passande namnet Tender, klar hänvisning till Elvis.