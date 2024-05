Porsches nya hybrid redo för lansering

Ett välrenommerat team. Starka IP:s med möjlighet att förvärva fler. Och enorma spelsuccéer i bagaget med ett nytt flaggskepsspel på gång. Där har du ingredienserna i den svenska spelutvecklaren Kinda Brave som nu går mot notering på First North-listan. Spelkoncernen Kinda Brave har bara två år på nacken men bakom det börsaktuella företaget finns några …

Stort hemlighetsmakeri

Det råder därmed fortfarande mycket hemlighetsmakeri kring utformningen av den nya 911:an, men Frank Moser som leder arbetet avslöjar redan nu att hybriden blir ett “innovativt prestandahybrid-system” som ger “spontan respons” och ” gör 911:an ännu mer dynamisk”.

Den nya modellen har gått igenom rigorösa tester i extrema klimat – från iskalla temperaturer till ökenhetta.

Hydridversionen tar testats i Dubais ökenlandskap i extrema temperaturer. (Foto: Porsche)

“Vi lämnade inget åt slumpen under utvecklingen och testade nya 911 under alla möjliga förhållanden över hela världen.”

Det är en genomarbetad ny inredning och en vässad sexcylindrig bensinmaskin som gäller, där hybriddriften för första gången kliver in under 911:ans huv under de sex decennier som modellen har tillverkats.

Flitigt år för Porsche

Det är ett flitigt år för Porsche som rullar ut sammanlagt fyra nya modeller, och den nya hybriden ska finnas på marknaden i slutet av året och kommer därmed ingå i Porsches planer på att bli allt mer elektriska framöver, berättar Autocar.

