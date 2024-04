Ny Clio gasar på – med el

Börs & Finans

Wall Street gasar på trots orosmoln

Det finns några orosmoln över tjurmarknaden under våren. Generellt ser dock Wall Street ut att fortsätta glänsa även framöver. Att investera sina pengar på börsen har visat sig vara ett bra beslut på sistone. Wall Street visade rekordsiffror under det första kvartalet, med S&P 500 som har stängt på rekordhöga nivåer flera gånger under de …