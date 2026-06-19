Norska polisen shoppar Volvo för miljardbelopp

Så gick valet till

Volvo erbjuder för nuvarande bland annat elektriska EX40, samt laddhybriden XC60 i polisutföranden, enligt den egna hemsidan.

Båda modellerna bär sina respektive för- och nackdelar: EX40 är utsläppsfri och passar därmed perfekt till patrullering i stadskärnor och på exempelvis flygplatser. Samtidigt skulle laddstoppen kunna innebära svårigheter för polisens verksamhet.

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Efter noggrann upphandling där man tagit hänsyn till det bästa förhållandet mellan kostnad och kvalitet, polisens krav på operativ lämplighet, funktionalitet, säkerhet och drift blev det dock den välbeprövade XC60 T8 som valdes till ”liten patrullbil”.

T8-motorn i standardutförande levererar 406 hästkrafter och river av 0-100 km/h på 4,6 sekunder.

Sammantaget så hade fem leverantörer visat intresse för upphandlingen.

”De nya kontrakten säkerställer att polisen får tillgång till kritiskt viktig utrustning i en tid som präglas av ökad osäkerhet och snabba förändringar”, säger Helge Clem, direktör för den norska polisens gemensamma stödenhet, i ett pressmeddelande.

Modellen som istället ska användas som arrestbil, alltså transportbil för frihetsberövade, blev Mercedes-Benz Vito 124 Tourer Pro 4M.

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