Kinesiska tillverkaren GMW tar nya tag med sin kontroversiella Ora Ballet Cat, som inte bara är en kopia på klassiska VW Beetle utan också kallats den mest sexistiska bilen någonsin.
"Mest sexistiska någonsin" – Beetle-kopian får nytt liv
Den europeiska retrovågen har vi redan rapporterat en hel del om. Renault var tidiga med att blåsa liv i klassiska R5, R4 och Twingo. Övriga fransoser, Citroën och Peugeot, har numera visat upp egna retrobilar: En elektrisk 2CV från den förstnämnda och 205-baserade E-T16 från Peugeot.
Också italienska Fiat hakar på tåget med en blast from the past. Innan generationen av Fiat Multipla som ansågs vara världens fulaste bil, var det namnet på en kompakt 50-talsmodell – och det är den man man hittat inspiration i när Multiplina satts ihop som koncept.
Nostalgitrippen motiveras bland annat med att kulturvärdet av bilarna är svårt för de kinesiska tillverkarna att kopiera, vilket ger européerna ett välbehövt övertag på marknaden.
Antagandet verkar dock inte helt sanningsenligt. 2022 släppte nämligen kinesiska Great Wall Motors (GWM) en skamlös kopia på Volkswagens klassiska Beetle. Likheten är slående – det är omöjligt att missta varifrån designen lånats. Trots detta verkar frågan om eventuellt varumärkesintrång ha blivit sekundär i diskussionerna kring bilen som kallats ”den mest sexistiska någonsin”.
”Lady driving mode”
Kopian, Ora Ballet Cat, som den kom att kallas, var tänkt att säljas främst till kvinnliga förare. Det gjorde tillverkaren tydligt genom pastellfärgerna, de mjuka formerna – och det minst sagt kontroversiella körläget som döptes till Lady Driving Mode.
Car News China beskriver att förarassistansen (automatisk farthållning, röststyrd parkering och extra varningssystem för trötta förare) skulle göra bilen lättare att köra för kvinnor. Inbygg selife-kamera var en självklarhet.
Som pricken över i:et petade tillverkaren också ned ett speciellt ”Warm man mode” i bilen. Funktionen? Extra värme från både AC och sätena för att ”värma kropp och sinne” när föraren har mens.
Kanske är det inte helt oväntat att man sedan lansering 2022 endast lyckats kränga drygt 8500 exemplar av modellen.
Ska få nytt liv igen
Men GWM verkar inte tycka att det är dags att skrota sin Ballet Cat riktigt än. Istället har man nu gått ut med att bilen ska få sig en uppdatering – mindre sexism, kanske man tänker då? Fler hästkrafter blir svaret.
Återigen är det Car News China som rapporterar om bilen. Först och främst verkar det som att namnet ska ändras för att bättre passa in i resterande modellprogram. Ora 6 menar man blir det nya modellnamnet.
Vidare byter man ut motorn mot en 40 hk starkare variant, toppfarten ökas till 180 km/h.
Utsidan, som VW tidigare hotat med rättsliga åtgärder, uppges inte stå inför några större förändringar.
Troligtvis lär modellen inte leta sig utanför Kina, men den mindre Ora 3 säljs sedan några år tillbaka i Sverige.