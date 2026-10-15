"Mest sexistiska någonsin" – Beetle-kopian får nytt liv

Också italienska Fiat hakar på tåget med en blast from the past. Innan generationen av Fiat Multipla som ansågs vara världens fulaste bil, var det namnet på en kompakt 50-talsmodell – och det är den man man hittat inspiration i när Multiplina satts ihop som koncept.

Nostalgitrippen motiveras bland annat med att kulturvärdet av bilarna är svårt för de kinesiska tillverkarna att kopiera, vilket ger européerna ett välbehövt övertag på marknaden.

Antagandet verkar dock inte helt sanningsenligt. 2022 släppte nämligen kinesiska Great Wall Motors (GWM) en skamlös kopia på Volkswagens klassiska Beetle. Likheten är slående – det är omöjligt att missta varifrån designen lånats. Trots detta verkar frågan om eventuellt varumärkesintrång ha blivit sekundär i diskussionerna kring bilen som kallats ”den mest sexistiska någonsin”.

”Lady driving mode”

Kopian, Ora Ballet Cat, som den kom att kallas, var tänkt att säljas främst till kvinnliga förare. Det gjorde tillverkaren tydligt genom pastellfärgerna, de mjuka formerna – och det minst sagt kontroversiella körläget som döptes till Lady Driving Mode.

Car News China beskriver att förarassistansen (automatisk farthållning, röststyrd parkering och extra varningssystem för trötta förare) skulle göra bilen lättare att köra för kvinnor. Inbygg selife-kamera var en självklarhet.

Som pricken över i:et petade tillverkaren också ned ett speciellt ”Warm man mode” i bilen. Funktionen? Extra värme från både AC och sätena för att ”värma kropp och sinne” när föraren har mens.

Marknadsmaterialet gjorde det tydligt vem man såg som målgrupp för bilen.

Kanske är det inte helt oväntat att man sedan lansering 2022 endast lyckats kränga drygt 8500 exemplar av modellen.