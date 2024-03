Kinesiska bilar kan läcka känslig information

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Skandal med spionprogram i mobiler

Baserat på förra årets skandal där det avslöjades att ett antal kinesiska tillverkare förinstallerat spionprogram i mobilerna förklarar USAs Handelsdepertements oro.

Trots att det för närvarande importeras få kinesiska bilar till USA är tjänstemän oroliga att tullar inte är tillräckliga för att hantera problemet.

Biden har utfärdat ordern

Utredningen, som är den första åtgärden som vidtagits av handelsdepartementets Bureau of Industry and Security under verkställande order utfärdade av Biden, syftar till att skydda inhemsk information och kommunikationsteknik från hot mot nationell säkerhet.

Denna utredning är ett steg mot att skapa nya regleringar som förhindrar Kina från att använda avancerad teknologi i elfordon och andra så kallade anslutna fordon för att spåra förare och deras personliga information.

Raimondo betonade att man agerar nu, “innan kinesiska fordon blir utbredda i USA och potentiellt hotar vår integritet och vår nationella säkerhet”.

