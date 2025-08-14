Ett brittiskt företag har just presenterat en ny superbil som är en hyllning till det förflutna.
En analog dröm för 25 extrema samlare
Mest läst i kategorin
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att överträffa europeiska prestandamärken, har man skapat en version som utklassar det mesta på marknaden. Med fyra motorer och nästan 3000 hästkrafter skapas ett elmonster som utmanar hastighetsrekord. Den kinesiska utmanaren mot europeiska …
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse. Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan. Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Med en V12-motor och manuell växellåda siktar de på att locka köpare som söker en analog upplevelse i en digitaliserad värld.
En modern skapelse med en klassisk själ
Den brittiska firman Garagisti & Co. har lanserat en ny superbil kallad GP1, som genast väcker uppmärksamhet med sin kombination av modern teknik och en analog känsla.
I en tid där elbilar och automatiska växellådor dominerar, har Garagisti & Co. valt en helt annan väg. Hjärtat i GP1 är en specialtillverkad, naturligt aspirerad 6,6-liters V12-motor, utvecklad av det italienska företaget Italtecnica.
Denna kraftkälla levererar imponerande 789 hästkrafter, vilket är mer än tillräckligt för en bil med en vikt på endast 1 000 kilogram. Kraften överförs till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda, vilket gör GP1 till en hyllning till svunna tiders sportbilar.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
En design med anor från det förflutna
Designen är skapad av Angel Guerra, som tidigare har arbetat för Bugatti och Rimac. Han har hämtat inspiration från legendariska bilar som Lancia Stratos Zero och Lamborghini Countach. Resultatet är en stilren, kilformad kaross som inte förlitar sig på stora vingar eller spoilers för att skapa downforce.
Istället använder man sig av avancerad aerodynamik, inklusive stora bakre diffusorer som skapar markeffekt. Interiören är minimalistisk och helt utan stora skärmar eller onödiga funktioner, för att hålla fokus på körningen.
“Inga överdimensionerade skärmar, inga onödiga finesser. Bara du, maskinen och vägen framför dig”, säger Guerra om inredningen.
Exklusivitet och ett högt pris
Garagisti & Co. planerar att tillverka endast 25 exemplar av GP1, vilket gör den till en ytterst exklusiv bil för samlare och entusiaster.
Priset per bil ligger på cirka 43 miljoner svenska kronor, men detta pris kan variera beroende på kundens anpassningar.
Bilarna är ännu bara i ett digitalt renderings-stadium, men företaget uppger att den verkliga bilen är i ett avancerat stadium av ingenjörs- och produktionsfas. Mario Escudero, företagets vd, beskriver GP1 som ‘vårt svar på frågan om hur de stora bilarna från 80-, 90- och tidigt 2000-tal skulle se ut idag om de hade utvecklats med ny teknik men behållit sin analoga själ’.
En satsning på den passionerade föraren
Det höga priset och den begränsade upplagan gör det tydligt att GP1 riktar sig mot en mycket specifik nisch av bilköpare. Det handlar om de som värdesätter den rena körupplevelsen, där föraren är i centrum.
Med den kraftfulla V12-motorn och den manuella växellådan går Garagisti & Co. emot strömmen. Företaget har satt samman en grupp av experter inom motorutveckling, chassi, aerodynamik och design för att skapa GP1.
Målet är att erbjuda en bil som levererar en rå och ofiltrerad körglädje. Med GP1 vill de visa att det fortfarande finns en plats för analoga superbilar i en alltmer digitaliserad värld.
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att
Missa inte:
Billigare att gå till tandläkaren för äldre. News 55
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten. E55
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet
Den kinesiska biltillverkaren YangWang, ett lyxmärke från BYD, utmanar nu etablerade europeiska prestandamärken med en ny hyperbil som påstås ha nästan 3 000 hästkrafter. Men alla är inte övertygade om att kraften är så stor, skriver Carscoops. Har den nya hyperbilen verkligen 3 000 hästkrafter? En ny spelare har äntrat arenan för prestandabilar, och den …
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer. Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet.? Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler.? Här …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring
L´Oréal anställer porrskådisen Ari Kytsya för att marknadsföra smink som är populärt bland tonåringar och får snabbt massiv kritik. Ari Kytsya, en så kallad ”vuxenskådespelerska” och Onlyfans-stjärna, beskriver sig själv som ”madrasskådespelerska”. Hon har dels 4,6 miljoner följare på Instagram och Tiktok och producerar där innehåll kring smink och hår, dels ett konto på Onlyfans …
En analog dröm för 25 extrema samlare
Ett brittiskt företag har just presenterat en ny superbil som är en hyllning till det förflutna. Med en V12-motor och manuell växellåda siktar de på att locka köpare som söker en analog upplevelse i en digitaliserad värld. En modern skapelse med en klassisk själ Den brittiska firman Garagisti & Co. har lanserat en ny superbil …