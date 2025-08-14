Dagens PS
En analog dröm för 25 extrema samlare

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Ett brittiskt företag har just presenterat en ny superbil som är en hyllning till det förflutna.

Med en V12-motor och manuell växellåda siktar de på att locka köpare som söker en analog upplevelse i en digitaliserad värld.

En modern skapelse med en klassisk själ

Den brittiska firman Garagisti & Co. har lanserat en ny superbil kallad GP1, som genast väcker uppmärksamhet med sin kombination av modern teknik och en analog känsla.

I en tid där elbilar och automatiska växellådor dominerar, har Garagisti & Co. valt en helt annan väg. Hjärtat i GP1 är en specialtillverkad, naturligt aspirerad 6,6-liters V12-motor, utvecklad av det italienska företaget Italtecnica.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Denna kraftkälla levererar imponerande 789 hästkrafter, vilket är mer än tillräckligt för en bil med en vikt på endast 1 000 kilogram. Kraften överförs till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda, vilket gör GP1 till en hyllning till svunna tiders sportbilar.

En design med anor från det förflutna

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Designen är skapad av Angel Guerra, som tidigare har arbetat för Bugatti och Rimac. Han har hämtat inspiration från legendariska bilar som Lancia Stratos Zero och Lamborghini Countach. Resultatet är en stilren, kilformad kaross som inte förlitar sig på stora vingar eller spoilers för att skapa downforce.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Istället använder man sig av avancerad aerodynamik, inklusive stora bakre diffusorer som skapar markeffekt. Interiören är minimalistisk och helt utan stora skärmar eller onödiga funktioner, för att hålla fokus på körningen.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

“Inga överdimensionerade skärmar, inga onödiga finesser. Bara du, maskinen och vägen framför dig”, säger Guerra om inredningen.

Exklusivitet och ett högt pris

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Garagisti & Co. planerar att tillverka endast 25 exemplar av GP1, vilket gör den till en ytterst exklusiv bil för samlare och entusiaster.

Priset per bil ligger på cirka 43 miljoner svenska kronor, men detta pris kan variera beroende på kundens anpassningar.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Bilarna är ännu bara i ett digitalt renderings-stadium, men företaget uppger att den verkliga bilen är i ett avancerat stadium av ingenjörs- och produktionsfas. Mario Escudero, företagets vd, beskriver GP1 som ‘vårt svar på frågan om hur de stora bilarna från 80-, 90- och tidigt 2000-tal skulle se ut idag om de hade utvecklats med ny teknik men behållit sin analoga själ’.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

En satsning på den passionerade föraren

Det höga priset och den begränsade upplagan gör det tydligt att GP1 riktar sig mot en mycket specifik nisch av bilköpare. Det handlar om de som värdesätter den rena körupplevelsen, där föraren är i centrum.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Med den kraftfulla V12-motorn och den manuella växellådan går Garagisti & Co. emot strömmen. Företaget har satt samman en grupp av experter inom motorutveckling, chassi, aerodynamik och design för att skapa GP1.

Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)
Garagisti & Co GP1 (Foto: Garagisti & Co)

Målet är att erbjuda en bil som levererar en rå och ofiltrerad körglädje. Med GP1 vill de visa att det fortfarande finns en plats för analoga superbilar i en alltmer digitaliserad värld.

Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter

Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

