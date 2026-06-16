Elbussar skjuts på framtiden – för tunga för vägarna

Elektrifiering av kollektivtrafiken är ett annat alternativ – bland annat Umeå har gjort stora satsningar på elbussar, och enligt branschrapporter ska nu alla stadsbussar i Umeå drivas helt av el.

Norge: Vägarna klarar inte elbussar

Grannlandet i väst har också sett fördelarna med just elbussar. NRK skriver att Norge beslutat att alla nya bussar som köps in till kollektivtrafiken ska vara utsläppsfria sedan 2022.

I många kommuner, bland annat Oslo, fungerar införseln av elbussar bra men i flera fall har kommuner fått konstatera att elbussarna är så mycket tyngre än dieselbussarna att de inte kan framföras säkert på befintliga vägar.

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I Hadeland, ett distrikt som sträcker sig över fylkena Innlandet och Akershus, har kollektivtrafikföretaget Ruter kommit fram till att problemet gäller över 40 procent av vägarna.

I Hadeland skulle de eldrivna bussarna ha ersatt dieselbussarna 2028, men nu tvingas kollektivtrafikbolaget skjuta upp övergången till 2031.

”Vi ser att det här är ett större problem än vi hoppats på”, säger Håkon Snortheim, trafikråd i Akershus, till NRK.

Kostar hundratals miljoner

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Anledningen till att man skjuter elbussarna på framtiden är att vägarna måste förbättras. Ytterligare 150 miljoner norska kronor avsätts för vägunderhåll i endast Akershus reviderade budget.

Fram tills dess att vägarna klarar högre vikter kommer dieselbussar rulla som vanligt i Akershus, något som beräknas innebära ytterligare utsläpp på 33 300 ton CO₂.

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