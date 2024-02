Elbilar i snöstorm - så gick det

Europas biltillverkare vill pressa priser på elbilar

Europas biltillverkare är under hård press från kinesiska elbilar. Nu arbetar man hårt för att slå tillbaka via prislappen. Efterfrågan viker och konkurrensen är hård. Även om branschen bygger på aluminium och batterier är det ett stålbad elbilsbranschen genomgår just nu. De europeiska tillverkarna är under hård press från kinesiska konkurrenter. Det handlar om att …