Dieselpriset 80 öre lägre

Effekten blir också lägre priser vid macken. Under måndagen och tisdagen har drivmedelskedjorna sänkt bensinpriset med 50 öre och dieseln med 80 öre, enligt företagspriserna som annonseras på deras hemsidor och som brukar följas av lika stora förändringar för privattankande bilister.

Det nya bensinpriset för privatkunder ligger därmed kring 17 kronor litern, medan dieselpriset hamnar strax över 19 kronor.

Det kan jämföras med 15 respektive 17 kronor litern innan kriget i Mellanöstern startade 28 februari.

Om ett par veckor sänker regeringen drivmedelsskatten som en krisåtgärd med tre kronor litern, inklusive moms.