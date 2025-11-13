Chockräkning för reparation – fick nota på över 200 000 kronor

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Mannen i Newmarket berättar att hans fru i oktober öppnade det panoramiska soltaket, som då inte gick att stänga.

Han kontaktade verkstad och fick beskedet att hela takdelen måste bytas för att felet skulle åtgärdas, rapporterar CTVNews.

Den totala kostnaden: 22 520 kanadensiska dollar.

“Jag trodde decimalerna hade hamnat fel” sa mannen till CP24.

Detta väcker frågan: hur kan en sådan “reparation” bli så dyr? Dels handlar det om avancerad teknik. Panoramatak med elmotorer, sensorer och stora glaspartier, dels om arbets­kostnad och reservdelar som kan vara exklusiva.

Många bilägare blir tagna på sängen när standard­service plötsligt förvandlas till en stor kostnad.

Reparation och konsumentråd – vad experterna säger

Experter påpekar att en seriös verkstad måste erbjuda en skriftlig offert innan arbetet påbörjas och får inte debitera betydligt mer än uppskattat utan kundens godkännande.

Enligt Community Legal Education Ontario måste offerten i Ontario innehålla detaljer som arbets­beskrivning, delar och kostnad för arbetskraft, och slut­kostnaden får inte överskrida offerten med mer än 10 procent utan nytt godkännande.

Dessutom rekommenderar Consumer Protection BC att du jämför flera verkstäder och begär alternativa lösningar, som att byta delar istället för hela moduler, för att undvika överpriser vid bilreparationer.