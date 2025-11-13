Det som började som ett fastnat soltak slutade i en reparation på över 200 000 kronor, en nota som bilägaren aldrig hade kunnat föreställa sig.
Chockräkning för reparation – fick nota på över 200 000 kronor
Mannen i Newmarket berättar att hans fru i oktober öppnade det panoramiska soltaket, som då inte gick att stänga.
Han kontaktade verkstad och fick beskedet att hela takdelen måste bytas för att felet skulle åtgärdas, rapporterar CTVNews.
Den totala kostnaden: 22 520 kanadensiska dollar.
“Jag trodde decimalerna hade hamnat fel” sa mannen till CP24.
Detta väcker frågan: hur kan en sådan “reparation” bli så dyr? Dels handlar det om avancerad teknik. Panoramatak med elmotorer, sensorer och stora glaspartier, dels om arbetskostnad och reservdelar som kan vara exklusiva.
Många bilägare blir tagna på sängen när standardservice plötsligt förvandlas till en stor kostnad.
Dagens PS har tidigare skrivit om: Bilarna som oftast drabbas av dyra fel – lista
Reparation och konsumentråd – vad experterna säger
Experter påpekar att en seriös verkstad måste erbjuda en skriftlig offert innan arbetet påbörjas och får inte debitera betydligt mer än uppskattat utan kundens godkännande.
Enligt Community Legal Education Ontario måste offerten i Ontario innehålla detaljer som arbetsbeskrivning, delar och kostnad för arbetskraft, och slutkostnaden får inte överskrida offerten med mer än 10 procent utan nytt godkännande.
Dessutom rekommenderar Consumer Protection BC att du jämför flera verkstäder och begär alternativa lösningar, som att byta delar istället för hela moduler, för att undvika överpriser vid bilreparationer.
Kostnadsdrivare som bilägare ofta missar
Enligt flera branschgenomgångar beror de höga kostnaderna inte bara på arbetstimmarna utan på hur moderna bilar är konstruerade. Panoramatak säljs ofta som hela integrerade moduler, vilket gör små defekter dyra att åtgärda.
Tillverkare som Toyota, Ford och Hyundai anger i sina reservdelskataloger att glas, ramar, kablage och motorer ofta utgör en enda delnummerenhet, vilket driver upp priset när något går sönder.
Dessutom kräver många biltak kalibrering av sensorer efter bytet, något som enligt t.ex. AAA i USA nästan fördubblar kostnaden för vanliga reparationer.
Läs även: Chocken: En kvarts miljon för att laga en Audi
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Chockräkning för reparation – fick nota på över 200 000 kronor
