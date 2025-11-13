Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Chockräkning för reparation – fick nota på över 200 000 kronor

Bilservice
När tekniken krånglar kan en till synes enkel reparation snabbt bli en oväntat dyr historia. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Det som började som ett fastnat soltak slutade i en reparation på över 200 000 kronor, en nota som bilägaren aldrig hade kunnat föreställa sig.

Mannen i Newmarket berättar att hans fru i oktober öppnade det panoramiska soltaket, som då inte gick att stänga.

Han kontaktade verkstad och fick beskedet att hela takdelen måste bytas för att felet skulle åtgärdas, rapporterar CTVNews.

Den totala kostnaden: 22 520 kanadensiska dollar.

“Jag trodde decimalerna hade hamnat fel” sa mannen till CP24.

Detta väcker frågan: hur kan en sådan “reparation” bli så dyr? Dels handlar det om avancerad teknik. Panoramatak med elmotorer, sensorer och stora glaspartier, dels om arbets­kostnad och reservdelar som kan vara exklusiva.

Många bilägare blir tagna på sängen när standard­service plötsligt förvandlas till en stor kostnad.

Dagens PS har tidigare skrivit om: Bilarna som oftast drabbas av dyra fel – lista

Reparation och konsumentråd – vad experterna säger

Experter påpekar att en seriös verkstad måste erbjuda en skriftlig offert innan arbetet påbörjas och får inte debitera betydligt mer än uppskattat utan kundens godkännande.

Enligt Community Legal Education Ontario måste offerten i Ontario innehålla detaljer som arbets­beskrivning, delar och kostnad för arbetskraft, och slut­kostnaden får inte överskrida offerten med mer än 10 procent utan nytt godkännande.

Dessutom rekommenderar Consumer Protection BC att du jämför flera verkstäder och begär alternativa lösningar, som att byta delar istället för hela moduler, för att undvika överpriser vid bilreparationer.

Experterna råder att ta offert innan arbetet med bilen börjar. (Foto:
FREDRIK SANDBERG / TT)
Kostnadsdrivare som bilägare ofta missar

Enligt flera branschgenomgångar beror de höga kostnaderna inte bara på arbets­timmarna utan på hur moderna bilar är konstruerade. Panoramatak säljs ofta som hela integrerade moduler, vilket gör små defekter dyra att åtgärda.

Tillverkare som Toyota, Ford och Hyundai anger i sina reservdelskataloger att glas, ramar, kablage och motorer ofta utgör en enda delnummerenhet, vilket driver upp priset när något går sönder.

Dessutom kräver många biltak kalibrering av sensorer efter bytet, något som enligt t.ex. AAA i USA nästan fördubblar kostnaden för vanliga reparationer.

Läs även: Chocken: En kvarts miljon för att laga en Audi

Bil Fordon reparation reparationer
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

