Callum Skye: Unik skapelse för el i vildmarken

Studie avslöjar: Farliga luften i bilen

Du kanske tror att du skyddas från de luftföroreningar trafiken orsakar när du sitter skyddad i din bil, men så är det inte, det visar en ny studie. Exponering för luftföroreningar, både under lång och under kort tid, har enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kopplats till flera olika sjukdomar, det skriver Newsweek. Det handlar om sjukdomar som …