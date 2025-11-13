Dagens PS
BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd

Återstår att se om denna kommer sälja lika bra som sitt syskon.
Återstår att se om denna kommer sälja lika bra som sitt syskon. (Foto: Sugar Design)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

BMW väcker starka reaktioner, och åsikterna går tydligt isär bland förarna. Nu förbereder de ett av sina största kliv i den elektriska omställningen.

Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp.

För en målgrupp som värderar lång räckvidd och effektivitet högt är detta en lansering som redan skapar intresse flera år före premiären.

Ny generation, ny plattform

Produktionen av dagens X4 upphör vid årsskiftet. I stället kommer BMW att lansera efterträdaren som ren elbil.

iX4 blir en av de första modellerna på märkets nya elbilsplattform Neue Klasse, som är utvecklad för längre räckvidder, snabbare laddning och betydligt lägre energiförbrukning.

Formmässigt behåller iX4 den coupéliknande siluetten och det sluttande taket som kännetecknat modellen.

Samtidigt renodlas uttrycket: mindre och mer diskret grill, smalare strålkastare och en stramare linjeföring.

Bakpartiet får tydligt nya proportioner medan front och sidoparti hämtar mycket från nästa generation iX3.

Även interiören väntas bli nära besläktad med iX3:s, med panoramaskärmen som löper över instrumentpanelen och den fyrspakiga ratten som blir standard på Neue Klasse.

Uppgifter talar om att iX4 även får egna färger och materialval för att särskilja modellen från sin mer praktiska syskonbil. Det skriver Autocar.

Över 80 mil på en laddning

Räckvidden är det som väckt störst uppmärksamhet.

Enligt rapportering ska iX4 kunna köra över 80 mil på en laddning.

Nuvarande iX3 når redan upp i 80 mil, och eftersom iX4 får lägre luftmotstånd pekar mycket på att modellen kan gå ännu längre.

För många tjänstebilsförare och pendlare innebär det att räckviddsdiskussionen i praktiken försvinner, särskilt när modellen dessutom beräknas ladda från 10 till 80 procent på ungefär 20 minuter.

Prestandan väntas hamna i nivå med iX3 50 xDrive, vilket innebär omkring 463 hästkrafter och en acceleration till 100 km/h på cirka 4,7 sekunder.

Kombinationen av lång räckvidd, snabba laddtider och sportig profil gör iX4 till ett av BMW:s viktigaste kort när konkurrensen i premiumsegmentet hårdnar.

BMW iX4 lanseras som årsmodell 2027 och ger en tydlig signal om vart märket är på väg: längre, snabbare och mer elektriskt än tidigare.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

