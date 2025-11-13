BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp.

För en målgrupp som värderar lång räckvidd och effektivitet högt är detta en lansering som redan skapar intresse flera år före premiären.

Ny generation, ny plattform

Produktionen av dagens X4 upphör vid årsskiftet. I stället kommer BMW att lansera efterträdaren som ren elbil.

iX4 blir en av de första modellerna på märkets nya elbilsplattform Neue Klasse, som är utvecklad för längre räckvidder, snabbare laddning och betydligt lägre energiförbrukning.

Formmässigt behåller iX4 den coupéliknande siluetten och det sluttande taket som kännetecknat modellen.

Samtidigt renodlas uttrycket: mindre och mer diskret grill, smalare strålkastare och en stramare linjeföring.

Bakpartiet får tydligt nya proportioner medan front och sidoparti hämtar mycket från nästa generation iX3.

Även interiören väntas bli nära besläktad med iX3:s, med panoramaskärmen som löper över instrumentpanelen och den fyrspakiga ratten som blir standard på Neue Klasse.

Uppgifter talar om att iX4 även får egna färger och materialval för att särskilja modellen från sin mer praktiska syskonbil. Det skriver Autocar.

