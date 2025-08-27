En bil som synts på flera evenemang har dragit till sig uppmärksamhet, men få känner till dess ursprung. Skapelsen är ett samarbete mellan två familjeföretag.
BMW-gener möter italiensk konst i ny exklusiv bil
Bilen, som visades upp under Monterey Car Week, bygger på en känd plattform men har getts en helt ny skepnad, där både prestanda och design har förbättrats avsevärt, skriver BMW blog.
Familjen bovensiepen återvänder till bilvärlden
Efter att BMW förvärvade namnet Alpina har den anrika familjen Bovensiepen, som i decennier byggde upp varumärket, påbörjat ett nytt kapitel. Istället för att sluta helt lanserade Andreas och Florian Bovensiepen företaget Bovensiepen Automobile.
Deras första skapelse är en kolfiberklädd coupé, utvecklad i samarbete med det italienska designhuset Zagato. Bilen markerar en tydlig fortsättning på familjens tradition att kombinera prestanda med noggrant hantverk, men under ett helt nytt namn.
En okonventionell grund
Bilen, som heter Bovensiepen Zagato, är byggd på plattformen från en BMW M4 cabriolet. Detta val kan tyckas ovanligt för en coupé, men det möjliggjorde Zagatos unika design med ett tak i kolfiber som saknar B-stolpar.
Denna lösning skapar en dubbel-bubbel-effekt på taket som ger bilen ett unikt utseende.
Trots att den behåller den ursprungliga strukturen för säkerhets- och homologeringsskäl, har över 400 nya delar utvecklats. Kolfiberkarossen och andra lätta chassikomponenter har resulterat i en viktminskning på cirka 50 kilo jämfört med den vanliga M4 cabriolet.
Imponerande prestanda och exklusivt hantverk
Under den exklusiva karossen döljer sig en trimmad version av BMW:s 3.0-liters S58 twin-turbo-motor. Med hjälp av ett nytt insugs- och avgassystem, samt nya turbos, har effekten höjts till hela 611 hästkrafter och 700 Nm i vridmoment.
Detta gör att bilen accelererar från 0 till 100 kilometer i timmen på bara 3,3 sekunder och har en topphastighet på över 300 kilometer i timmen.
Interiören är lika imponerande som exteriören.
Här dominerar Lavalina-läder, ett material som är synonymt med Alpina och dess exklusiva fordon. Att klä insidan kräver 130 timmars arbete, 390 enskilda utskärningar och 1 800 meter tråd.
Kunderna kan välja mellan 16 olika lädernyanser och 45 olika Alcantara-alternativ.
En gran turismo för finsmakaren
Bovensiepen Zagato är mer än bara en prestandabil. Den beskrivs som en Gran Turismo som kombinerar bayersk ingenjörskonst med italiensk design. Bilens storlek är mer påtaglig på nära håll, då den med sina nästan fem meter är längre än en BMW M8 coupé.
Trots detta känns proportionerna välbalanserade och ger ett sportigt intryck.
Produktionen kommer att vara strikt begränsad till några hundra exemplar per år.
Priset för denna exklusiva skapelse förväntas landa mellan 4,7 och 5,8 miljoner svenska kronor, baserat på en omräkning från euro. De första leveranserna planeras till mitten av 2026.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
