BMW-gener möter italiensk konst i ny exklusiv bil

En okonventionell grund

Bilen, som heter Bovensiepen Zagato, är byggd på plattformen från en BMW M4 cabriolet. Detta val kan tyckas ovanligt för en coupé, men det möjliggjorde Zagatos unika design med ett tak i kolfiber som saknar B-stolpar.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Denna lösning skapar en dubbel-bubbel-effekt på taket som ger bilen ett unikt utseende.

Trots att den behåller den ursprungliga strukturen för säkerhets- och homologeringsskäl, har över 400 nya delar utvecklats. Kolfiberkarossen och andra lätta chassikomponenter har resulterat i en viktminskning på cirka 50 kilo jämfört med den vanliga M4 cabriolet.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Imponerande prestanda och exklusivt hantverk

Under den exklusiva karossen döljer sig en trimmad version av BMW:s 3.0-liters S58 twin-turbo-motor. Med hjälp av ett nytt insugs- och avgassystem, samt nya turbos, har effekten höjts till hela 611 hästkrafter och 700 Nm i vridmoment.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Detta gör att bilen accelererar från 0 till 100 kilometer i timmen på bara 3,3 sekunder och har en topphastighet på över 300 kilometer i timmen.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Interiören är lika imponerande som exteriören.

Här dominerar Lavalina-läder, ett material som är synonymt med Alpina och dess exklusiva fordon. Att klä insidan kräver 130 timmars arbete, 390 enskilda utskärningar och 1 800 meter tråd.

Kunderna kan välja mellan 16 olika lädernyanser och 45 olika Alcantara-alternativ.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

En gran turismo för finsmakaren

Bovensiepen Zagato är mer än bara en prestandabil. Den beskrivs som en Gran Turismo som kombinerar bayersk ingenjörskonst med italiensk design. Bilens storlek är mer påtaglig på nära håll, då den med sina nästan fem meter är längre än en BMW M8 coupé.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Trots detta känns proportionerna välbalanserade och ger ett sportigt intryck.

Produktionen kommer att vara strikt begränsad till några hundra exemplar per år.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Priset för denna exklusiva skapelse förväntas landa mellan 4,7 och 5,8 miljoner svenska kronor, baserat på en omräkning från euro. De första leveranserna planeras till mitten av 2026.

