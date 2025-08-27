Dagens PS
Dagensps.se
Motor

BMW-gener möter italiensk konst i ny exklusiv bil

Andrea Zagato CEO Zagato och Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Andrea Zagato CEO Zagato och Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

En bil som synts på flera evenemang har dragit till sig uppmärksamhet, men få känner till dess ursprung. Skapelsen är ett samarbete mellan två familjeföretag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Bilen, som visades upp under Monterey Car Week, bygger på en känd plattform men har getts en helt ny skepnad, där både prestanda och design har förbättrats avsevärt, skriver BMW blog.

Familjen bovensiepen återvänder till bilvärlden

Efter att BMW förvärvade namnet Alpina har den anrika familjen Bovensiepen, som i decennier byggde upp varumärket, påbörjat ett nytt kapitel. Istället för att sluta helt lanserade Andreas och Florian Bovensiepen företaget Bovensiepen Automobile.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Deras första skapelse är en kolfiberklädd coupé, utvecklad i samarbete med det italienska designhuset Zagato. Bilen markerar en tydlig fortsättning på familjens tradition att kombinera prestanda med noggrant hantverk, men under ett helt nytt namn.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

En okonventionell grund

Bilen, som heter Bovensiepen Zagato, är byggd på plattformen från en BMW M4 cabriolet. Detta val kan tyckas ovanligt för en coupé, men det möjliggjorde Zagatos unika design med ett tak i kolfiber som saknar B-stolpar.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Denna lösning skapar en dubbel-bubbel-effekt på taket som ger bilen ett unikt utseende.

ANNONS

Trots att den behåller den ursprungliga strukturen för säkerhets- och homologeringsskäl, har över 400 nya delar utvecklats. Kolfiberkarossen och andra lätta chassikomponenter har resulterat i en viktminskning på cirka 50 kilo jämfört med den vanliga M4 cabriolet.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Imponerande prestanda och exklusivt hantverk

Under den exklusiva karossen döljer sig en trimmad version av BMW:s 3.0-liters S58 twin-turbo-motor. Med hjälp av ett nytt insugs- och avgassystem, samt nya turbos, har effekten höjts till hela 611 hästkrafter och 700 Nm i vridmoment.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Detta gör att bilen accelererar från 0 till 100 kilometer i timmen på bara 3,3 sekunder och har en topphastighet på över 300 kilometer i timmen.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Interiören är lika imponerande som exteriören.

Här dominerar Lavalina-läder, ett material som är synonymt med Alpina och dess exklusiva fordon. Att klä insidan kräver 130 timmars arbete, 390 enskilda utskärningar och 1 800 meter tråd.

ANNONS

Kunderna kan välja mellan 16 olika lädernyanser och 45 olika Alcantara-alternativ.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

En gran turismo för finsmakaren

Bovensiepen Zagato är mer än bara en prestandabil. Den beskrivs som en Gran Turismo som kombinerar bayersk ingenjörskonst med italiensk design. Bilens storlek är mer påtaglig på nära håll, då den med sina nästan fem meter är längre än en BMW M8 coupé.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Trots detta känns proportionerna välbalanserade och ger ett sportigt intryck.

Produktionen kommer att vara strikt begränsad till några hundra exemplar per år.

Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)
Bovensiepen Zagato (Foto: Bovensiepen)

Priset för denna exklusiva skapelse förväntas landa mellan 4,7 och 5,8 miljoner svenska kronor, baserat på en omräkning från euro. De första leveranserna planeras till mitten av 2026.

ANNONS

Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer

Porsche har presenterat en elbil som väcker uppmärksamhet var man än kör med sin unika blandning av snabbhet och läckra yttre. Porsches senaste skapelse,

Missa inte:

Personal inom äldreomsorgen – bland de mest sjukskrivna. News 55

Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55

Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BMWLyxbilLyxbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS